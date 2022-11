Life

“Rouk Zouk Special” με “Familia” και “Το Πεντάδραμο” (εικόνες)

Ακόμα ένα σπέσιαλ επεισόδιο του αγαπημένου παιχνιδιού του ΑΝΤ1 για καλό σκοπό.



Είναι όλοι τους αστέρια.

Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, λάμπουν και στο starfan.gr στέλνοντας τις προσωποποιημένες ευχές τους.

Όλοι βλέπουν τη συμμετοχή τους στο «ROUK ZOUK SPECIAL»… ανταγωνιστικά και εμείς περνάμε μαζί τους το βράδυ μας… απολαυστικά.

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις 20:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δύο ομάδες που από την πρώτη στιγμή δηλώνουν έτοιμες να ριχτούν στη μάχη του παιχνιδιού και να κερδίσουν για καλό σκοπό, στηρίζοντας τον οργανισμό «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ».

Στη μία πλευρά του στούντιο, παίρνει θέση η «FAMILIA» των Νίκου Βουρλιώτη, Βαγγέλη Σερίφη (Dj Rico), Ναταλίας Δραγούμη, Ισορροπιστή και Λευτέρη Ελευθερίου. Απέναντί τους, θα έχουν να αντιμετωπίσουν «ΤΟ ΠΕΝΤΑΔΡΑΜΟ», των Θάνου Πετρέλη, Κώστα Καραφώτη, Bo, Βασιλικής Νταντά και Ειρήνης Παπαδοπούλου.

Η βραδιά προμηνύεται άκρως διασκεδαστική, με πολύ γέλιο και μοναδικές αποκαλύψεις, αλλά και με τη Ζέτα να ομολογεί πως δεν έχει συναντηθεί ποτέ στο χωριό με τον συμπατριώτη της Θάνο Πετρέλη!

Τα highlight της εκπομπής:

Ποια συμβουλή πρέπει να έχουν όλοι κατά νου όταν τηλεφωνούν στον Θάνο Πετρέλη; Μήπως να μην μασούν κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος;

Ο Nivo δηλώνει πως τα τελευταία χρόνια είναι προληπτικός με τους… πλανήτες, και πως στο κοτόπουλο προτιμάει… το μπούτι.

Ο Θάνος Πετρέλης αποκαλύπτει ότι δεν σηκώνεται ποτέ από τη θέση του όταν βλέπει ματς.

Ο Κώστας Καραφώτης κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Ζέτα για την ενόργανη.

Ο Βαγγέλης Σερίφης μάς φτιάχνει το κέφι με την ανεβασμένη του διάθεση.

Η επικοινωνία του Ισορροπιστή και του Λευτέρη Ελευθερίου αφήνει ιστορία στο «ROUK ZOUK SPECIAL».

Ο Ισορροπιστής παραδίδει μαθήματα break dance.

Ποιες είναι οι απορίες της Ζέτας για τον Bo, για το γυμνασμένο του κορμί, αλλά και για τα τατουάζ;

Ο Λευτέρης Ελευθερίου είναι… μεγάλο αλάνι και όλοι κάτι είχαμε καταλάβει!

Η Ναταλία Δραγούμη λέει ότι συχνάζει σε άλλο… πλανήτη!

Η Βασιλική Νταντά αποκαλύπτει πως φοβάται τα μυρμήγκια και τον αέρα!

Πώς γίνεται ο Λευτέρης Ελευθερίου, όταν θυμώνει;

Και ενώ όλα βαίνουν καλώς, στο «Μας Κούφανες», έρχεται η σειρά του Ισορροπιστή!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» ξεκινά και κάνει τα κυριακάτικα βράδια μας διασκεδαστικά, παρεΐστικα… αλλιώς!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special», με την Ζέτα Μακρυπούλια, κάθε Κυριακή στις 20:00.

