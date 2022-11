Αθλητικά

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)

Τι λέει ο υπερήλικας για την προπόνηση που κάνει τρέχοντας δεκάδες χιλιόμετρα την εβδομάδα, την αγάπη του για το τρέξιμο και τις χώρες που έχει επισκεφθεί για να πάρει μέρος σε ανάλογους αγώνες.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Στέλιος Πρασσάς, ο οποίος είναι έτοιμος για ακόμη μια χρονιά να λάβει μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, τρέχοντας την Κυριακή την απόσταση των 42.195 μέτρων από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ο υπερήλικας δρομέας, που πέρσι κέρδισε το χειροκρότημα και τον θαυμασμό όλων κατά τον τερματισμό του στον Μαραθώνιο, 91 ετών σήμερα, έχει κάνει την προετοιμασία του για να πάρει μέρος για ακόμη μια φορά στον αγώνα της κλασσικής διαδρομής του Μαραθωνίου.

Μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου για την προπόνηση του, είπε «τώρα που έχω μεγαλώσει λιγάκι, τρέχω 3 φορές την εβδομάδα, περίπου 8 με 10 χιλιόμετρα την φορά, κάνε 30 χιλιόμετρα την εβδομάδα».

Όπως ανέφερε ο υπερήλικας δρομέας, «58 χρόνων ξεκίνησα να τρέχω μαραθώνιο. Αγαπάω την φύση, ο αθλητισμός είναι η αγάπη μου από μικρό παιδί. Έχω παίξει και ποδόσφαιρο, με ξέρουν και στην ΕΠΟ».

«Ο Μαραθώνιος είναι η αγάπη μου, όπου έχω τρέξει ανά τον κόσμο, όλοι ξέρουν τον Μαραθώνιο. Έχω ταξιδέψει και τρέξει σε 20 χώρες: σε όλα τα Βαλκάνια, στην Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ», είπε ο κ. Πρασσάς, πριν ξεκινήσει το σημερινό ζέσταμα του, μαζί με την δημοσιογράφο της εκπομπής Τζένη Κρουσταλλακίδου για την οποίο παρατήρησε πως «έχει στυλ ωραίο και μπορεί να ξεκινήσει να τρέχει»:

