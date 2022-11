Κοινωνία

Καιρός: Πού θα βρέξει την Κυριακή

Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Πού αναμένονται βροχές, πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία και πόσο θα πνέουν οι άνεμοι.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και του Ιονίου. Τα φαινόμενα σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, εκτός από την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και το Ιόνιο, όπου είναι πιθανό να διατηρηθούν οι τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 0 έως 16-18, στην Ήπειρο από 2 έως 20-21 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 16-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 19-20 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 18-19, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 7 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 22-23).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν στα 4-5 Μποφόρ από βόρειες γενικά διευθύνσεις και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 6 Μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις έως 6-7 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, αλλά στα ανατολικά και βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

