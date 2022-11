Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:08 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 76 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

