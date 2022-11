Αθλητικά

GP Σάο Πάολο: Ο Ράσελ κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε γκραν πρι

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύθηκε τη σύγκρουση των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στον 7ο γύρο.

Την «παρθενική» νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ στο γκραν πρι του Σάο Πάολο.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύθηκε τη σύγκρουση των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στον 7ο γύρο, από την οποία αμφότεροι έχασαν θέσεις, και είδε πρώτος την καρό σημαία στον 21ο και προτελευταίο αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Παράλληλα, ο 24χρονος Βρετανός χάρισε στη γερμανική ομάδα την πρώτη εφετινή νίκη της, η οποία «έσπασε» έτσι την... κυριαρχία των Red Bull (16 επιτυχίες) και Ferrari (4) που είχαν «μονοπωλήσει» τις νίκες μέσα στο 2022.

Η Mercedes πανηγύρισε το «1-2» στον αποψινό αγώνα, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε δεύτερος, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari.

