Κορονοϊός – long covid: Μικροί και μεγάλοι κινδυνεύουν το ίδιο

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα του long covid ανάλογα με την ηλικία.

Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν σχεδόν παρόμοιο κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο μακράς Covid-19, με συμπτώματα που διαρκούν για αρκετούς μήνες μετά την αρχική λοίμωξη, δείχνει μια νέα μεγάλη γερμανική επιστημονική έρευνα. Έπειτα από νόσηση λόγω κορονοϊού, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για χρόνια ή νεοεμφανιζόμενη νοσηρότητα τόσο στα παιδιά και στους εφήβους όσο και στους ενήλικες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Μάρτιν Ρέσλερ (Roessler) του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 12.000 παιδιά και εφήβους και 145.200 ενήλικες που είχαν διαγνωστεί με κορονοϊό, καθώς επίσης για πάνω από 750.000 άτομα χωρίς Covid-19 (η ομάδα ελέγχου για λόγους σύγκρισης).

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που είχαν στο παρελθόν περάσει Covid-19, ήταν 30% πιθανότερο σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους τους να εμφανίσουν διάφορα προβλήματα υγείας τρεις ή περισσότερους μήνες μετά την αρχική λοίμωξη από κορονοϊό. Για τους ενήλικες με Covid-19 η πιθανότητα ήταν 33% μεγαλύτερη για μετα-Covid σύνδρομο.

Τα συχνότερα συμπτώματα της μακράς Covid-19 σε παιδιά και εφήβους ήταν χρόνια κόπωση/εξάντληση, βήχας και πόνοι στο λαιμό ή στο στήθος, ενώ αυξημένη επίσης ήταν η συχνότητα και άλλων συμπτωμάτων (πονοκέφαλοι, πυρετός, πόνοι στην κοιλιά, άγχος, κατάθλιψη). Στους ενήλικες αντίστοιχα τα συχνότερα μετά-Covid συμπτώματα ήταν η συνεχιζόμενη απώλεια όσφρησης/γεύσης, ο πυρετός και η δύσπνοια, ενώ αυξημένη ήταν επίσης η πιθανότητα για βήχα, πόνους στον λαιμό ή στο στήθος, τριχόπτωση, κόπωση/εξάντληση και πονοκεφάλους.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι «τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως το μετα-Covid-19 σύνδρομο δεν μπορεί να αποκλειστεί μεταξύ παιδιών και εφήβων. Μολονότι παιδιά και έφηβοι φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από ό,τι οι ενήλικες, παρόλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν σημαντική πιθανότητα μακράς Covid-19 σε όλες τις ηλικιακές ομάδες».

