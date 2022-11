Κόσμος

G20: Ο Σεργκέι Λαβρόφ εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο - “Fake news”, λέει η Ζαχάροβα

Τι ανέφεραν διεθνή πρακτορεία για το περιστατικό. Για "fake news" κάνει λόγο η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ της Ρωσίας. Επιμένει το AP επικαλούμενο 3 αξιωματούχους.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ λίγο μετά την άφιξή του στο Μπαλί της Ινδονησίας για την σύνοδο των G20, όπως μετέδωσε πρώτο το Associated Press επικαλούμενο Ινδονήσιους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την Ινδονησία, ο Σεργκέι Λαβρόφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αμέσως αφού προσγειώθηκε στην Ινδονησία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε κάποιοι καρδιακό πρόβλημα.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to hospital after arriving at the G-20 summit in Bali https://t.co/om9wWG7U7E pic.twitter.com/eJSnKp8LJC — Bloomberg (@business) November 14, 2022

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της εκπροσώπου του, Μαρίας Ζαχάροβα, διέψευσε ότι συνέβη κάτι τέτοιο, κάνοντας λόγο για fake news.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, ωστόσο, επέμεινε στο ρεπορτάζ του, επικαλούμενο τρεις κυβερνητικούς και ιατρικούς αξιωματούχους της Ινδονησίας. Όλοι τους αρνήθηκαν να μιλήσουν επώνυμα καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να συζητήσουν το θέμα δημόσια.

Κυβερνήτης του Μπαλί: Ο Σεργκέι Λαβρόφ βγήκε από το νοσοκομείο

Τελικώς, λίγο αργότερα, με επίσημες δηλώσεις του, ο Κυβερνήτης του Μπαλί είπε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βγήκε από το νοσοκομείο και η υγεία του είναι καλή. Υποστήριξε πως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τσεκ απ και επέστρεψε αμέσως.

Ο ίδιος ο Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε τις πληροφορίες του Associated Press, εμφανιζόμενος στη κάμερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με σορτς και T-shirt διαβάζοντας έγγραφα. «Γράφουν για καμιά δεκαριά χρόνια ότι ο πρόεδρός μας είναι άρρωστος...αυτό το είδος του παιγνιδιού δεν είναι καινούργιο στην πολιτική», είπε.

Ο 72χρονος Λαβρόφ ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Συνοδο των «20», καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε οτι δεν θα παραστεί στη συνάντηση επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Ρώσος διπλωμάτης και πολιτικός που υπηρετεί ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας από το 2004, ο Λαβρόφ διετέλεσε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη από το 1994 έως το 2004.





