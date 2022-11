Life

“ΦΑΝΤΑΣΙΑ”: Το τελευταίο συναρπαστικό επεισόδιο της μίνι σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Το τελευταίο επεισόδιο της μίνι σειράς «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» έρχεται στον ΑΝΤ1 και περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό και ανέκδοτες σκηνές από την κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Αλέξη Καρδαρά και μουσική Μίνωα Μάτσα.

Γεμάτη από μοιραίους έρωτες και καλό ελληνικό τραγούδι, η «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» προβάλλεται στον ΑΝΤ1 σε μία μίνι σειρά τριών επεισοδίων για να μας μεταφέρει σε μια περίοδο της ελληνικής λαϊκής μουσικής που άφησε τη δική της εποχή.

Το τελευταίο συναρπαστικό επεισόδιο της μίνι σειράς «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» έρχεται την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 22:00 στον ΑΝΤ1 και περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό και ανέκδοτες σκηνές από την κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Αλέξη Καρδαρά και μουσική Μίνωα Μάτσα. Τοποθετημένη στις αρχές της δεκαετίας του ’90, και με τον συμβολικό τίτλο «Φαντασία», αποτυπώνει την ανεμελιά, την αφθονία, τους μοιραίους έρωτες και τα ξέφρενα πάρτι της αθηναϊκής νύχτας των ‘90s.

Με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τους Γιάννη Στάνκογλου, Ρένα Μόρφη, Στέλιο Μάινα, Βίκυ Παπαδοπούλου, Καλλιρόη Μυριαγκού, Αντίνοο Αλμπάνη, Γιάννη Νταλιάνη, Άννα Καλαϊτζίδου και Ανδρέα Νάτσιο, η σειρά αφηγείται με ρεαλισμό μια εποχή που αποτέλεσε σημείο καμπής της ελληνικής λαϊκής μουσικής κουλτούρας, αλλά και ενός ολόκληρου lifestyle.

Τσιγάρα, ποτά, ξενύχτια, αγάπες και λουλούδια… με αυτές τις πέντε λέξεις μπορεί κανείς να περιγράψει την ατμόσφαιρα της εποχής. Στο επίκεντρο της πλοκής, το μοιραίο ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε μια νεαρή τραγουδίστρια, τον μπουζουξή-μέντορά της και το λαϊκό-ποπ αστέρι της εποχής, καθώς το πάθος των πρωταγωνιστών κλιμακώνεται μέσα από επανεκτελέσεις τραγουδιών του Χιώτη, του Μητσάκη και του Μανίσαλη, αλλά και καινούριων κομματιών που είναι συνυφασμένα με το ύφος της διασκέδασης εκείνης της περιόδου.

Η υπόθεση

Οκτώβριος 1993. Το ΠΑΣΟΚ έχει κερδίσει τις εκλογές, στην ελληνική τηλεόραση προβάλλεται το «Ciao ANT1» και στο πρόγραμμα του κατάμεστου Διογένης Παλλάς ακούγονται επιτυχίες όπως το «Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος». Μια νεαρή τραγουδίστρια (Φωτεινή), με μοναδική φωνή, καταφθάνει στην Αθήνα από την επαρχία για να τραγουδήσει στο μαγαζί ενός βετεράνου μπουζουξή (Βλάσης Χρηστάκης), στις «Χάντρες». Ένας λαϊκό-ποπ τραγουδιστής, ο Νίκος Κόκκινος, θα συναντήσει και θα ερωτευτεί παράφορα τη Φωτεινή. Η συνάντηση αυτή θα αλλάξει τις ζωές των τριών για πάντα.

«ΦΑΝΤΑΣΙΑ» - Ένα ταξίδι σε μια εποχή που άφησε ανεξίτηλο το δικό της αποτύπωμα την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

