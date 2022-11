Πολιτική

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Παπαλός

Θρήνος για τον πρώην Δήμαρχο, Κωνσταντίνο Παπαλό. Πότε θα γίνει η κηδεία του. Η συγκινητική ανάρτηση του του γιου του.

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα ο πρώην δήμαρχος Καρδίτσας σε ηλικία 59 ετών, Κωνσταντίνος Παπαλός.

Διετέλεσε δήμαρχος Κάμπου (2002 - 2010) και δήμαρχος Καρδίτσας (2011 - 2014). Σπούδασε χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Τετάρτη, δημοτική δαπάνη.

Η κηδεία του Κώστα Παπαλού θα γίνει την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 στις 12 το μεσημέρι στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ποιος ήταν

Ο Κώστας Παπαλός γεννήθηκε το 1963 στη Μέλισσα Καρδίτσας. Σπούδασε Χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ήταν μέχρι σήμερα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής παραρτήματος Θεσσαλίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με την τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά ως δήμαρχος Κάμπου (2002-2010) και στη συνέχεια ως δήμαρχος Καρδίτσας (2011-2014), ενώ από το 1990 υπηρέτησε ως πρόεδρος της κοινότητας Μέλισσας. Επιπλέον ήταν στέλεχος της Ν.Δ. και πρόεδρος της ΝΟΔΕ την περίοδο 2001-2003.

Η ανάρτηση του γιου του

Την ανακοίνωση του θανάτου του Κωνσταντίνου Παπαλού έκανε ο γιος του, Φίλιππος, λέγοντας ότι ο πατέρας του πάλεψε για δύο χρόνια με τον καρκίνο.

«Είμαι στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω ότι ο αγαπημένος μου πατέρας, πρώην δήμαρχος Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Παπαλός, απεβίωσε στο 401 ΓΣΝΑ σήμερα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 κατά τις πρωινές ώρες , ύστερα από διετή μάχη με την επάρατη νόσο, πλαισιωμένος από όλη την οικογένειά του.

Την δύσκολη αυτή ώρα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ, καθώς και προς τον προσωπικό ιατρό του, τον κ. Χριστοφιλάκη Χαράλαμπο.

Πατέρα μου, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, που τόσο πολύ θαύμαζες, τα παιδιά οφείλουν να ξεπεράσουν τους γονείς τους. Ομολογώ ότι στη δική σου περίπτωση, μας αναθέτεις, και στους τρεις γιους σου, ένα πολύ δύσκολο έργο…

Ας αναπαύεται η ψυχούλα σου…».

