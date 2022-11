Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι πύλες για την 49η επέτειο της εξέγερσης

Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός. Η ανακοίνωση της Συγκλήτου και το κάλεσμα για συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του, για να τιμήσει την 49η επέτειο της εξέγερσης.

Σήμερα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου και αύριο, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, οι πύλες θα παραμένουν ανοικτές από τις 8:30 έως τις 21:00.

Την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου, οι πύλες θα ανοίξουν στις 8:30 και θα κλείσουν στις 13:00.

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη νεολαία και όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις.

«Τον Νοέμβριο του 1973, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτέλεσε το επίκεντρο έκφρασης της αγωνίας και του αγώνα των νέων για παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία. Σήμερα οφείλει να παραμείνει χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, σεβασμού της διαφορετικής άποψης, αντίστασης σε κάθε έλλειψη δημοκρατίας και επιβολή απόψεων και συμπεριφορών. Αυτό προτάσσει το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αυτό πρέπει να αναδεικνύει ο τρόπος εορτασμού της, και αυτή είναι σήμερα η συλλογική και ατομική ευθύνη των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συγκλήτου

Όπως σημειώνει το ΕΜΠ, η δικαίωση του αγώνα των φοιτητών 49 χρόνια πριν έχει αντίκρισμα στην πρόοδο του Ελληνικού Πανεπιστημίου και την ευημερία της χώρας.

