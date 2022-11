Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Όμικρον: Αυξημένα κρούσματα των νέων υποπαραλλαγών στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται επιπλέον 316 δείγματα που χουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 10 Οκτωβρίου 2022 έως 07 Νοεμβρίου 2022.

Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (Β.1.1.529). Από αυτά 32 (10.1%) ταυτοποιήθηκαν ως BA.2, 7 (2.2%) ως BA.4 και 277 (87.7%) ως BA.5. Εκ των στελεχών BA.2, 21 (65.6%) ταυτοποιήθηκαν ως υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.75 και 10 (31.2%) ως XBB, ενώ εκ των στελεχών ΒΑ.5, 29 (10.5%) ως υπο-παραλλαγή BQ.1 και 2 (0.7%) ως BQ.1.1

Όσον αφορά τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις 4 εβδομάδες προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (07 Νοεμβρίου 2022) παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

