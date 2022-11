Πολωνία: Αναφορές ότι έπεσαν ρωσικοί πύραυλοι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο χωριό Πρεβόμντοφ, στα σύνορα Πολωνίας και Ουκρανίας, σκοτώνοντας δύο Πολωνούς πολίτες.

BREAKING: 2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodow on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles. Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau. NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

Ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέφσκι της χώρας κάλεσε έκτακτη συνάντηση «εθνικής ασφάλειας και άμυνας» χωρίς να αναφέρεται ο λόγος.

??Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities.