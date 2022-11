Πολυτεχνείο - Τσίπρας: Η κατάθεση στεφάνου και το μήνυμα για την 49η Επέτειο (εικόνες)

Πολιτική

Στεφάνι για την 49η επέτειο από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αντιπροσωπεία του κόμματος.

«Το μήνυμα της εξέγερσης του Νοέμβρη πιο επίκαιρο από ποτέ», τόνισε σε σχετική ανάρτηση του στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Το μήνυμα της εξέγερσης του Νοέμβρη πιο επίκαιρο από ποτέ. pic.twitter.com/w0iQPB2xxm

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 16, 2022

Στο μεταξύ σε μήνυμά του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «ακόμη και σήμερα τα μηνύματα που αντλούνται από την ιστορική επέτειο συγκρατούν μοναδικά τη δυναμική τους».

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο μια μαζική εναντίωση της νέας γενιάς της εποχής κατά της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και τα ξένα στηρίγματα τους. Μια εξέγερση ενάντια στον φασισμό και υπέρ της δημοκρατίας. Εκκινούσε από την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος, όπου θα ικανοποιείται το δικαίωμα όλων στην μόρφωση, στην κοινωνική δικαιοσύνη και ενάντια σε κάθε μορφή αυταρχισμού» τονίζει και συνεχίζει:

«Όλα αυτά συμπυκνώθηκαν στο ιστορικό πλέον σύνθημα ‘Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία’. Το σύνθημα αυτό δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης για ολόκληρες γενιές μετέπειτα, αλλά παράλληλα αποδείχθηκε ένα σύνθημα που προκαλούσε αποστροφή σε κάθε λογής αντιδραστικούς κύκλους, που ακόμα και σήμερα για τους δικούς τους λόγους προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να υποτιμήσουν τη σημασία της εξέγερσης του 1973».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν «στις εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας» επισημαίνοντας πως «το αίτημα για ένα καλύτερο μέλλον παραμένει ζωντανό και ορίζει το σήμερα, ιδίως σε εποχές που αντιμετωπίζουμε νέες μορφές αυταρχισμού και ανελευθερίας, μπροστά σε μία πολιτική εξουσία που λεηλατεί την κοινωνία για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και ταυτόχρονα δεν σέβεται το κράτος δικαίου και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Βρισκόμαστε με άλλο τρόπο σε ένα κομβικό σημείο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου θα θυμίζει για πάντα ότι κάθε αυταρχικό καθεστώς πέφτει μπροστά στους αγώνες των πολιτών για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ο λαός έχει τη δύναμη να ορίζει το μέλλον του μακριά από αυτούς που δεν σέβονται τις ελευθερίες και τη δημοκρατία. Μακριά από αυτούς που λεηλατούν τη ζωή του. Η Δημοκρατία θα νικήσει» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

