Πολυτεχνείο: Ο Ανδρουλάκης απέτισε φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης (εικόνες)

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την επέτειο του Πολυτεχνειου.

"Το Πολυτεχνείο είναι ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, είναι ένα εθνικό ορόσημο αγώνων", δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλακης αποτίοντας φόρο τιμής στους εξεγερθέντες του 1973.

"Η αλληλεγγύη και η αυταπάρνηση των φοιτητών, η δίψα τους για Ελευθερία και Δημοκρατία, εμπνέει όσους θέλουν έναν διαφορετικό κόσμο με ειρήνη και συνεννόηση των λαών, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, με ισχυρό κράτος δικαίου.

Ένα πιο δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο", συνέχισε και πρόσθεσε: "Τιμή, λοιπόν, σε όσους θυσιάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν εκείνες τις ιστορικές ημέρες του Νοέμβρη".

