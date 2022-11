Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε 19 διαρρήξεις με λεία 332000 ευρώ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανέρχεται η λεία των κακοποιών. Πως δρούσαν χρησιμοποιώντας "επιχειρησιακό" όχημα.

Τετραμελή εγκληματική ομάδα, η οποία διέπραξε τον τελευταίο καιρό ληστείες και διαρρήξεις, στη Θεσσαλονίκη, με τη συνολική της λεία να προσδιορίζεται σε 332.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές Αρχές της πόλης. Κατόπιν ερευνών του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν τρεις εκ των φερόμενων δραστών, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του συνεργού τους που αναζητείται. Πρόκειται για Έλληνες, ηλικίας 18 έως 24 ετών, με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους και «σεσημασμένοι» για παρόμοιες πράξεις.

Όπως ανακοινώθηκε, από τις 28 Οκτωβρίου, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας πραγματοποίησαν συνολικά 23 αξιόποινες πράξεις και μεταξύ αυτών δύο ληστείες, 17 διαρρήξεις σπιτιών και τέσσερις κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ. αυτοκίνητα. Φέρεται δε, να δρούσαν κυρίως στο Πανόραμα, αλλά και σε άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, όπως Πυλαία, Θέρμη, Νεάπολη, Νικόπολη και Ωραιόκαστρο.

Σε μία εκ των περιπτώσεων, μάλιστα, ηλικιωμένος που αντιλήφθηκε την πρόθεσή τους να διαρρήξουν το σπίτι του, τους κυνήγησε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στο όχημα των δραστών. Τότε εκείνοι χτύπησαν με σιδερολοστό το παρμπρίζ του ηλικιωμένου και τράπηκαν σε φυγή.

Παρουσιάζοντας την υπόθεση, ο διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Σταύρος Κεσελίδης ανέφερε ότι οι δράστες φρόντιζαν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για να μην γίνονται αντιληπτοί. Όπως εξήγησε, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τοποθετούσαν στα «επιχειρησιακά» οχήματα κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν οχήματα - «προπομπούς» και στάθμευαν όλα τα αυτοκίνητα σε χώρους μακριά από τα σπίτια τους. Χαρακτηριστικό των μέτρων προστασίας που λάμβαναν, όπως ανέφερε ο ταξίαρχος, είναι ότι κατέγραφαν σε ατζέντα τούς κωδικούς κλήσεων των περιπολικών της Άμεσης Δράσης.

Οι τρεις που συνελήφθησαν εντοπίστηκαν χθες στα Διαβατά και το Κορδελιό, ενώ σε έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, γυναικείες τσάντες, κοσμήματα, όπως επίσης ένα κλεμμένο όπλο. Επίσης κατασχέθηκαν σε υπαίθριο χώρο των Διαβατών διαρρηκτικά εργαλεία τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο της εις βάρος τους αποδιδόμενης δράσης. Τα κλοπιμαία αναμένεται να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Με αφορμή την ενέργεια του παραπάνω ηλικιωμένου να κυνηγήσει τους δράστες, ο διευθυντής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κάλεσε τους πολίτες «να επικοινωνούν με την Άμεση Δράση για την αποφυγή τυχόν δυσάρεστων περιστατικών».

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Για ευρωπαϊκή “επιδημία” προειδοποιούν επιστήμονες

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο πύραυλος στην Πολωνία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)