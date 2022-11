Κόσμος

Ταξιάρχες Κωνσταντινούπολη: Δικαίωση για την ελληνορθόδοξη Εκκλησία από το ΕΔΑΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε την ελληνορθόδοξη Εκκλησία.

Το βακούφι της εκκλησίας του Ταξιάρχη στην Κωνσταντινούπολη δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζοντας την Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την νέα απόφαση η Τουρκία παραβίασε τα δικαιώματα του ιδρύματος της εκκλησίας του Ταξιάρχη του Μέγα Ρεύματος, μην επιτρέποντας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία να καταχωρήσει την περιουσία της.

Το ΕΔΑΔ είπε ότι η Εκκλησία είχε δίκιο και επέβαλε πρόστιμο στην Άγκυρα.

Χαρακτηρίστηκε ως διάκριση από το ΕΔΑΔ η στάση της Τουρκίας

Η κοινότητα του Μεγάλου Ρεύματος χαιρέτησε την απόφαση και δήλωσε ότι, «αποτελεί μεγάλη ηθική δικαίωση μετά από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα».

Η Εκκλησία είχε χτιστεί το 1899 και η προσφυγή στο ΕΔΑΔ πραγματοποιήθηκε το 2009.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Σέρρες: νεκρός μετά από σύγκρουση τρακτέρ με ΙΧ

Λάρισα: ανατροπή νταλίκας με εύφλεκτο υλικό (εικόνες)