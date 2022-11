Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Τα νέα προϊόντα της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τρίτη εβδομάδα θα είναι σε εφαρμογή του «καλάθι του νοικοκυριού». Τα προϊόντα με το «σηματάκι» την εβδομάδα 16 με 22 Νοεμβρίου.

Σε νέες μειώσεις που ανήλθαν έως το -11,3% προχώρησαν οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σήμερα, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και ισχύουν για την τρίτη εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης (16-22/11/2022).

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου ενώ σε δήλωσή του ο υπουργός 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα επιτυγχάνουμε να μειώσουμε μεσοσταθμικά το «καλάθι του νοικοκυριού». Για μια ακόμη εβδομάδα παρατηρούμε πάρα πολλές μειώσεις, ελάχιστες αυξήσεις και μειούμενα στο σύνολο «καλάθια». Η πρωτοβουλία μας αποδίδει καρπούς για τους καταναλωτές».

Αναλυτικά, από το σύνολο 816 προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα

στα 186, ποσοστό 22%, η τιμή μειώθηκε

στα 555, ποσοστό 69% η τιμή παρέμεινε σταθερή

και μόλις σε 75, ποσοστό 9%, η τιμή αυξήθηκε ελαφρά στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι αισθητά μειωμένο στις περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη μείωση -11,3% στην αλυσίδα My market.

Σημειώνεται ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για το «καλάθι του νοικοκυριού», πρόκειται να επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, καταστήματα σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια και τα Μελίσσια.

Οι ποσοστιαίες μεταβολές στο «καλάθι του νοικοκυριού» κάθε αλυσίδας αναφέρονται στο επισυναπτόμενο γράφημα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις τιμές των προϊόντων ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία με τραυματισμό στη Θεσσαλονίκη: Ποιοι κρύβονται από πίσω

Θύμα κλοπής η Λόλα Νταϊφά (βίντεο)

Ταξιάρχες Κωνσταντινούπολη: Δικαίωση για την ελληνορθόδοξη Εκκλησία από το ΕΔΑΔ