Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια σούπερ μάρκετ μείωσαν και ποια αύξησαν τις τιμές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτικά η λίστα.

Τη λίστα με τη συνολική αξία για το «καλάθι του νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, ανήρτησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η λίστα των προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού ανανεώνεται κάθε Τετάρτη μέχρι τις 9 το πρωί. Συνολικά στα 14 καλάθια της εβδομάδας 9-15 Νοεμβρίου συμμετέχουν 942 προϊόντα.

Επιπλέον, τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επάρκεια των προϊόντων που έχουν εντάξει στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, που βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης σε υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ, από τα 644 προϊόντα των καλαθιών που παρέμειναν και αυτή την εβδομάδα:

2 ανέβηκαν



101 έχουν μείωση



541 έχουν ίδιες τιμές

Από τα 644 προϊόντα των καλαθιών που παρέμειναν και αυτή την εβδομάδα:

- 2 ανέβηκαν (στο Εγνατία το οποίο δείχνει σημαντική μείωση στα υπόλοιπα προϊόντα που έχουν παραμείνει ίδια)

- 101 έχουν μείωση

- 541 έχουν ίδιες τιμές! Συνεχίζουμε την προσπάθεια προς όφελος των καταναλωτών — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 10, 2022

Η λίστα

Κατατέθηκε η τροπολογία για καλύτερη σήμανση και επάρκεια των προϊόντων

Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία που επιχειρεί να βελτιώσει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Καλάθι του νοικοκυριού» κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση εισάγει δύο νέες παραμέτρους για την εξασφάλιση ουσιαστικού οφέλους για τους καταναλωτές: την ευκρινέστερη επισήμανση των προϊόντων που εισάγονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές και να προτιμώνται από αυτούς καθώς και την εξασφάλιση της επάρκειας των προϊόντων αυτών στα ράφια των καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία προστίθεται παράγραφος στον σχετικό νόμο που αναφέρει ότι οι υπόχρεοι, δηλαδή super market κλπ «τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στο χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στο κατάστημά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών

Απεργία: Επεισόδια με μολότοφ και συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Καιρός: ομίχλες, βοριάδες και συννεφιές την Πέμπτη