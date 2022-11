Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Γεωργιάδης: Οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις 3 Οκτωβρίου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε όλα τα ερωτήματα για την εφαρμογή του νέου μέτρου. Τι διαφορά θα δουν στην τσέπη τους οι καταναλωτές που θα διαλέξουν προϊόντα από το "Καλάθι του Νοικοκυριού".

"Ο καταναλωτής που θα επιλέξει το καλάθι του νοικοκυριού, σίγουρα θα έχει σημαντική ωφέλεια στην εβδομαδιαία του κατανάλωση και αυτός είναι και ο στόχος", δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στο Νίκο Χατζηνικολάου μετά τις σημερινές επισκέψεις σε 9 καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αττική, με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του μέτρου για το "Καλάθι του νοικοκυριού".

Ο υπουργός απάντησε ζωντανά σε όλα τα ερωτήματα των καταναλωτών για την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου.

"Αυτούς του μήνες είχαμε 3 - 10% πληθωρισμό ανά μήνα, με σημαντική αύξηση τιμών από το Σεπτέμβριο" είπε ο υπουργός και τόνισε πως με το νέο αυτό μέτρο που έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου "επιστρέφουμε σε επίπεδο τιμών 2 μήνες πριν".

Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε πως "όλα τα προϊόντα είναι κάτω από τις τιμές της 3ης Οκτωβρίου, με εξαίρεση τον ντοματοπολτό που οι καταναλωτές τον βρήκαν σήμερα 0,01 - 0,02 ευρώ ακριβότερο".

Δίνοντας παραδείγματα από τις διαφορές που εντοπίζονται στα προϊόντα με την εφαρμογή του νέου μέτρου για την "ελάφρυνση" του νοικοκυριού, ο ίδιος σημείωσε πως "ο καταναλωτής που αγόραζε επώνυμο γάλα από 1,40 - 1,80 ευρώ, σήμερα το βρήκε 1,22 ευρώ, η φέτα που αρχές Οκτωβρίου είχε 5,58 ευρώ, σήμερα είχε 4, 90 ευρώ, ενώ επώνυμα μακαρόνια που κανείς αγόραζε με 1,42 ευρώ, σήμερα μπόρεσε να τα προμηθευτεί με 1,27 ευρώ".

"Οι καταναλωτές θα κερδίσουν αρκετά χρήματα με το "Καλάθι του Νοικοκυριού"" υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και επεσήμανε πως "κάθε Τετάρτη οι αλυσίδες θα δίνουν το Καλάθι της επόμενης εβδομάδας", ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως "αν μία αλυσίδα αυξήσει την τιμή ενός προϊόντος θα "χτυπήσει"στο σύστημα" και διευκρίνισε πως "παραμένει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των προϊόντων".





