“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πρεμιέρα σήμερα στα super market

Δείτε αναλυτικά τις 51 κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο “Καλάθι του νοικοκυριού”.

Από σήμερα Τετάρτη ξεκινά να εφαρμόζεται το «καλάθι του νοικοκυριού» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε προχθές ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Στόχος του μέτρου είναι η διασφάλιση χαμηλών τιμών για μια ομάδα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που καθορίστηκαν από το υπουργείο ενώ κάθε επιχείρηση σούπερ μάρκετ θα επιλέγει αυτόνομα τους κωδικούς των προϊόντων που θα εντάσσονται στο καλάθι και τις τιμές τους.

Λόγω της αυξημένης επισκέψιμοτητας στην ιστοσελίδα e-katanalotis.gov.gr, όπου αναφέρονται τα προϊόντα και οι τιμές τους στα "καλάθια" όλων των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην ενέργεια, συχνά η σελίδα "πέφτει" και επανέρχεται λίγο αργότερα.

Ο κ. Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο διοικητής της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Χαράλαμπος Μελισσινός και ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ, επισκέπτονται απο το πρωί σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου για το «καλάθι του νοικοκυριού», καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αττική.

«Μας ενδιαφέρει να δούμε αν οι αλυσίδες, οι παραγωγοί και οι βιομηχανίες τροφίμων θα τιμήσουν τη συμφωνία τους και θα κάνουν το παν για να παρουσιάσουν ένα καλάθι με 51 κατηγορίες προϊόντων που θα μπορεί ο ευάλωτος συμπολίτης μας να το αγοράζει», τόνισε χθες σε δηλώσεις του ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:. «Το καλάθι έχει φτιαχτεί για εκείνον τον συμπολίτη μας που δεν βγάζει το μήνα του. Σε αυτόν στρεφόμαστε με σεβασμό, με φροντίδα, με ενσυναίσθηση και του λέμε "το κράτος δουλεύει για να βρει λύση στο πρόβλημά σου"».

Υπενθυμίζεται ότι στο «καλάθι του νοικοκυριού» εντάσσονται 51 κατηγορίες προϊόντων που είναι οι εξής:

1 Ρύζι

2 Ψωμί για τόστ

3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)

4 Φρυγανιές

5 Μακαρόνια Νο 6

6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7 Όσπρια (ένα τουλάχιστον είδος)

8 Γαλοπούλα ή/και πάριζα

9 Κατεψυγμένα ψάρια

10 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

11 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

12 Γάλα φρέσκο πλήρες

13 Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά

14 Γάλα εβαπορέ

15 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

16 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

17 Τυρί φέτα

18 Τυρί γκούντα

19 Τυρί με χαμηλά λιπαρά

20 Χυμός τομάτας διατηρημένος

21 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

22 Μαργαρίνες

23 Παρθένο ελαιόλαδο

24 Ηλιέλαιο

25 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον ένα από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

26 Λευκή ζάχαρη

27 Φόρμουλα μωρών (παιδικές τροφές)

28 Γάλα βρεφικής ηλικίας (παιδικές τροφές)

29 Ελληνικός καφές

30 Στιγμιαίος καφές

31 Γαλλικός καφές

32 Τσάι ή χαμομήλι

33 Κακάο σε σκόνη

34 Χυμός πορτοκάλι

35 Απολυμαντικά χεριών / αντισηπτικά

36 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

37 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

38 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

39 Χαρτί κουζίνας

40 Χαρτί υγείας

41 Οδοντόκρεμες

42 Σερβιέτες

43 Ταμπόν

44 Σαμπουάν

45 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

46 Πάνες ακράτειας

47 Πάνες για μωρά

48 Μωρομάντηλα

49 Σαμπουάν για μωρά

50 Τροφές για σκύλους

51 Τροφές για γάτες.

Σύμφωνα με την σχετική νομοθετική ρύθμιση, τα σούπερ μάρκετ που εντάσσονται στο μέτρο, οφείλουν να διαθέτουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο καλάθι του νοικοκυριού σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Τα προϊόντα αυτά θα επισημαίνονται με το ειδικό σήμα που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Ανάπτυξης τόσο στα ράφια όσο και στα μέσα διαφημιστικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση, τα προϊόντα που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, ως προς τη συμμόρφωση με την διάταξη περί αθέμιτης κερδοφορίας. Επίσης, τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

