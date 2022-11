Υγεία - Περιβάλλον

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Χειρουργήθηκε η Ελληνίδα τραυματίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση της Ελληνίδας που τραυματίστηκε στην έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 39χρονη που τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης.

Η ασθενής έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Παπαγεωργίου χτες βράδυ λίγο πριν τις 9:00 με τουρκικό ασθενοφόρο και παρελήφθη από ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στην Ορθοπεδική Κλινική και για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της έγιναν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Ο ιατρικός έλεγχος επιβεβαίωσε την ύπαρξη διαμπερούς τραύματος κάτω άκρου κνήμης-περόνης με ενσφήνωση μεταλλικού θραύσματος στην περόνη.

Μετά από εκτίμηση εξειδικευμένης ομάδας ιατρών, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θραύσματος.

