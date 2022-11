“Vice Special” στον ΑΝΤ1: “Αναδοχή: Από το Ίδρυμα στην Οικογένεια” (εικόνες)

Life

Με το θέμα της αναδοχής και της παιδικής προστασίας θα ασχοληθεί το ελληνικό γραφείο του Vice στο νέο επεισόδιο του Vice Special, που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Αναδοχή: Από το Ίδρυμα στην Οικογένεια»

Στην Ελλάδα 1.396 ανήλικοι βρίσκονται στις 94 Μονάδες Παιδικής Προστασίας της Επικράτειας, λόγω εγκατάλειψης ή αδυναμίας της φυσικής τους οικογένειας να τα φροντίσει. Στην πλειοψηφία τους προορίζονται για αναδοχή και λιγότερα για υιοθεσία. Στην αναδοχή μια οικογένεια αναλαμβάνει την ανατροφή ενός παιδιού, είτε προσωρινά είτε μέχρι την ενηλικίωσή του. Το παιδί δεν ανήκει νομικά στην ανάδοχη οικογένεια, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η αναδοχή να εξελιχθεί σε υιοθεσία.

Η τροποποίηση του νόμου σχετικά με την Αναδοχή και Υιοθεσία, εστιάζει στην αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Παιδιού, μέσα στα ιδρύματα τα παιδιά υφίστανται μία μορφή συστημικής κακοποίησης.

Το VICE και η δημοσιογράφος Νιόβη Αναζίκου, ερευνά το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας στην Ελλάδα που μέχρι πρόσφατα ήταν υποβαθμισμένος. Εξετάζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται και επισκέπτεται φορείς παιδικής προστασίας με κατεύθυνση την αποϊδρυματοποίηση. Συζητά με ειδικούς για το «τραύμα» που μπορεί να υποστεί ένα παιδί όταν δεν έχει πρόσωπο συναισθηματικής αναφοράς και δεν αναπτύσσεται μέσα σε μία οικογενειακή φροντίδα, αλλά και για το εάν επαρκούν οι ενέργειες για την υποστήριξη της βιολογικής οικογένειας.

Επιπλέον, η κάμερα του VICE, καταγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρία σε μία ανάδοχη οικογένεια και συζητά με τους υπεύθυνους για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της διευκόλυνσης της αναδοχής και αν αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Τέλος, εξετάζει και την ανάγκη για τη θέσπιση της επαγγελματικής αναδοχής.

VICE SPECIALS – Σάββατο 19 Νοεμβρίου, 01:00, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση / Παραγωγή: Νιόβη Αναζίκου

Διευθυντής Φωτογραφίας: Νίκος Κουτσουράς

Οπερατέρ: Σπύρος Κυριαζάτης

Ηχολήπτης: Δημήτρης Κουκουβάνης

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου, Αλεξάνδρα Βερυκόκκου

