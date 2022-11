Παράξενα

Hράκλειο: Ζούσε για χρόνια με μια βελόνα ραπτικής στο σώμα της! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η ίδια στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τη στιγμή που το ανακάλυψε.



Απίστευτο κι όμως αληθινό. Βελόνα ραπτικής εισχώρησε στο σώμα γυναίκας, χωρίς να το καταλάβει. Τα χρόνια πέρασαν.

Όταν χρειάστηκε να κάνει εξετάσεις, βρέθηκε τυχαία η βελόνα να παραμένει, σκουριασμένη πλέον, ακόμη στο σώμα της, υποβάλλοντας τη γυναίκα σε μεγάλη διαδικασία μέχρι να κάνει χειρουργείο και να την αφαιρέσει. Η κ.Μαρία Σταθωράκη - Παπαδάκη μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για αυτή την απίστευτη ιστορία.

"Δεν ξέρω πότε μπήκε η βελόνα στο πόδι μου, δεν με ενοχλούσε καθόλου, δεν ένιωθα πόνο" είπε χαρακτηριστικά.

Μια ακτινογραφία στο πόδι εξαιτίας πόνου στο γόνατο ήταν αρκετή για να φέρει στο φως και να αναδείξει ένα ξένο αντικείμενο λίγο παραπάνω στο μηρό που κουβαλούσε η κ. Μαρία από το Ηράκλειο, χωρίς να το ξέρει και που ενδεχομένως να προμήνυε ένα σωρό άλλα προβλήματα που θα επακολουθούσαν στον οργανισμό της. "Στην ακτινογραφία που έκανα είδαν οι γιατροί τη βελόνα και αρχικά μου είπαν ότι δεν εμπνέει ανησυχία" περιέγραψε.

Πάνω από 2,5 εκατοστά ήταν σε βάθος η βελόνα, ενώ προχώρησε σε χειρουργείο στο ΠΑΓΝΗ κάνοντας της οι γιατροί του νοσοκομείου 5 ράμματα. Κάνεις, ούτε οι γιατροί, ούτε οι νοσοκόμες δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως βρέθηκε στο σώμα της η βελόνα. Πόσο μάλλον η ίδια που ποτέ δεν κατάλαβε ούτε καν το τσίμπημα. "Ένας γερμανός γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε να μπω άμεσα στο χειρουργείο και έτσι έγινε, ενώ του ζήτησα να κρατήσω τη βελόνα για ενθύμιο".

Ειδήσεις σήμερα:

Δημόπουλος – “επιδημία καρκίνου”: Τι ανησυχεί τους ειδικούς

Πολυτεχνείο: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)