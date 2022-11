Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: βανδάλισαν τα αφιερώματα στο σημείο της δολοφονίας του

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ερασιτέχνης Άρης.

Άγνωστοι βανδάλισαν τα αφιερώματα στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, στην οδό Θεόδωρου Γαζή, που είχαν αφήσει φίλαθλοι, αλλά και πολίτες στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου.

Όπως καταγγέλθηκε, άγνωστος πέταξε στον κάδο των σκουπιδιών τα αντικείμενα αυτά -κόβοντας μάλιστα και κάποια από τα κασκόλ- σε μία πράξη ακραίου βανδαλισμού. Φίλοι του Άρη βρέθηκαν στο σημείο, βρήκαν τα αντικείμενα στον κάδο και τα έστησαν ξανά στο σημείο που ήταν εξ αρχής.

Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Άρη:

"Αποτροπιασμό και αηδία προκαλεί ο βανδαλισμός που έλαβε χώρα στο σημείο στο οποίο δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός την 1η Φεβρουαρίου.

Στην οδό Αλκιβιάδη Καμπανού, όπου ο 19χρονος φίλος του ΑΡΗ άφησε την τελευταία πνοή του, εκεί όπου κόσμος από όλη την Ελλάδα έχει αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του, βρέθηκε ένα ανθρωποειδές για να καταστρέψει πολλά από τα αφιερώματα τα οποία άφησαν εκατοντάδες συγκλονισμένοι άνθρωποι από τη στυγνή δολοφονία. Το μίσος αυτού του ανθρωποειδούς αποτυπώνεται στην εικόνα των κατεστραμμένων αφιερωμάτων στο μνημείο του Άλκη, η οποία σόκαρε όποιον είδε τα «αποτελέσματα» αυτής της αποτρόπαιας πράξης.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα προχωρήσει σε όλες τις νομικές ενέργειες, ώστε να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος γι’ αυτήν την αισχρότητα. Παρακαλούμε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του συλλόγου, στο 2310 305402."





