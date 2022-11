Πολιτισμός

“Εργαστήρι του Πόντου”: Τμήμα παιδικής ποντιακής απασχόλησης στη Νίκαια

Τη δημιουργία τμήματος παιδικής ποντιακής απασχόλησης με τίτλο «Εργαστήρι του Πόντου», ανακοίνωσε η Ένωση Ποντίων Νίκαιας-Κορυδαλλού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με μεγάλη χαρά, ενημερώνουμε και ανακοινώνουμε στους μικρούς φίλους της Ένωσης μας (αλλά και στους γονείς τους) την έναρξη του Τμήματος Παιδικής Ποντιακής Απασχόλησης «Εργαστήρι του Πόντου» το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022.

Το εργαστήρι, για παιδία 5 έως 12 ετών, θα λειτουργεί ΚΆΘΕ Σάββατο 11:00-12:30 στην κεντρική αίθουσα της Ένωσης μας (Κιλικίας 51, Νίκαια) και η συμμετοχή θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ωστόσο για την συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή.

To εργαστήρι, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες, που βέβαια όλες θα έχουν ποντιακό “χρώμα”:

Ζωγραφική

Μουσική & Χορό

Μαγειρική

Χειροτεχνίες

Υπεύθυνοι Τμήματος: Γιώργος Τουρλακίδης & Χρυσούλα Ξαντινίδου

Πληροφορίες εγγραφές:

2104912045

pontioink@yahoo.gr

6907042401 Θοδωρής Μακρίδης

*Για την δημιουργία της αφίσας χρησιμοποιήθηκε το εξώφυλλο του βιβλίου «Νεράιδες & Υπερήρωες του Πόντου» της Αγγελικής Παμπουκίδου των εκδόσεων "iWrite" »

