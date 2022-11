Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Βέλγιο: Πότε θα παίξει ο Λουκάκου

Ο Λουκάκου υπέστη διάταση στο ματς πρωταθλήματος με τη Σαμπντόρια, όπου πέρασε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό.

Ο Ρομέλου Λουκάκου αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στον αριστερό μηρό, μετά από μόλις δύο συμμετοχές -ως αλλαγή- με την Ιντερ, ύστερα από σχεδόν δίμηνη απουσία, λόγω της θλάσης που είχε υποστεί στο ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά ο τραυματισμός του Βέλγου επιθετικού δεν είναι τόσο σοβαρός και ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ελπίζει πως θα είναι έτοιμος για τα ματς των «κόκκινων διαβόλων» στο Μουντιάλ στο Κατάρ, αλλά εκτιμά πως θα είναι στην ενδεκάδα μετά τα ματς των ομίλων.

«Είναι καλά, αλλά θα χρειαστεί ακόμα χρόνο για να τον δούμε στο 100%. Ακολουθούμε το πρόγραμμα και δεν πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να παίξει στο πρώτο ματς απέναντι στον Καναδά από την αρχή. Μετά από τη φάση των ομίλων θα αρχίσει ένα άλλο Μουντιάλ και πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο ο Λουκάκου θα είναι έτοιμος. Σε εκείνα τα παιχνίδια θα γίνει σημαντικός παράγοντας για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Το Βέλγιο βρίσκεται στον 7ο όμιλο μαζί με τον Καναδά, με τον οποίο θα τεθεί αντιμέτωπη στις 23 Νοεμβρίου, ενώ ακολούθως θα βρει στο δρόμο της κατά σειρά το Μαρόκο (27/11) και την Κροατία (1/12). Ο Λουκάκου υπέστη διάταση στο ματς πρωταθλήματος με τη Σαμπντόρια, όπου πέρασε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κάνει την επανεμφάνισή του, για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου, αγωνιζόμενος στην αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν.

