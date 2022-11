Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Λεβαντόφσκι: Ίσως το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο

Το αμφιλεγόμενο μήνυμα του Πολωνού επιθετικού λίγο πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είπε ότι προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ σαν είναι το τελευταίο του, αλλά ο 34χρονος πρόσθεσε ότι αισθάνεται ακόμα σωματικά ικανός για να παίξει και στο Μουντιάλ του 2026.

Ο κορυφαίος ρεκόρ της Πολωνίας, βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα, έχοντας σημειώσει 18 γκολ σε 19 ματς με τη Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Πολωνία βρίσκεται στον 3ο όμιλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ξεκινά τη διαδρομή της εναντίον του Μεξικού την Τρίτη (22/11), ενώ στη συνέχεια αντιμετωπίζει επίσης την Αργεντινή και τη Σαουδική Αραβία.

«Είναι αυτό το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο; Δεν ξέρω», είπε ο Λεβαντόφσκι στους δημοσιογράφους στην Ντόχα. «Προετοιμάζομαι σαν να είναι το τελευταίο, αλλά δε λέω ούτε ναι, ούτε όχι.

Συνειδητοποιώ ότι θα μπορώ ακόμα να παίξω σε τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι οι συμπαίκτες μου θα εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι μερικές φορές μπορώ να απασχολώ δύο παίκτες και ο χώρος θα ελευθερωθεί», εξήγησε.

Ερωτηθείς για τις υψηλές θερμοκρασίες στο Κατάρ, ο Λεβαντόφσκι είπε: «Έχω πάει στη Ντόχα πολλές φορές στο παρελθόν, ήξερα τι να περιμένω. Είναι πιο εύκολο και πιο ευχάριστο για μένα όταν ήρθα εδώ. Στο Σότσι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 ήταν διαφορετικά, περίεργα, όχι πραγματικά άνετα. Δεν το νιώθω αυτό εδώ».

Η Πολωνία, που ο Λεβαντόφσκι είπε ότι δεν είναι φαβορί στον όμιλό της, κέρδισε με 1-0 τη Χιλή στη Βαρσοβία σε ένα φιλικό την Τετάρτη πριν ταξιδέψει στη Ντόχα.

