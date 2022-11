Κόσμος

Μεγάλη φωτιά στην Ίμβρο (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Ίμβρο, το απόγευμα της Παρασκευής. Εμπρησμό καταγγέλλει ο δήμαρχος.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο νησί της Ίμβρου, όπου οι πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο λιμάνι Κουζού στη ΒΑ άκρη του νησιού, πρώτα σε τρία διαφορετικά σημεία, και έπειτα σε ένα τέταρτο.

Ο δήμαρχος Ίμβρου Ουνάλ Τσετίν, κάνει λόγο για εμπρησμό, λόγω του ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία.

Butun yetkililere sesleniyorum. Elestirsek k?zars?n?z, bir sey istesek olmaz dersiniz. Bak?n bu kac?nc?. Gokceada yan?yor, Gokceada yan?yor. Sert lodosu f?rsat bilen hainler dort farkl? noktadan atese verdiler. Yeter art?k…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ — unal cetin (@unalhoca17) November 18, 2022

