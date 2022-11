Κόσμος

Περού: αεροπλάνο τράκαρε με φορτηγό στον διάδρομο απογείωσης (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την τραγωδία, που θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Πως συνέβη το κακό.

Αεροσκάφος της γραμμής στη φάση της απογείωσης συγκρούστηκε με φορτηγό της πυροσβεστικής που μπήκε στον διάδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο πυροσβέστες, να πάρει φωτιά φτερό και μέρος της ατράκτου και να χρειαστεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι επιβάτες, σύμφωνα με συγκλίνουσες επίσημες πηγές.

Η Lima Airports Partners (LAP), η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες, «λυπάται βαθιά για την απώλεια της ζωής δυο μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας της στο δυστύχημα της πτήσης LA2213», που συνέδεε τη Λίμα με τη Χουλιάκα, αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.





Η αεροπορική εταιρεία LATAM, που εκτελεί την εσωτερική πτήση, τόνισε από την πλευρά της ότι «κανένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δεν έχασε τη ζωή του», χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος (επρόκειτο για Airbus A320, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης της αεροπορικής κίνησης).

???? | Dos bomberos aeronauticos murieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez por la colision de un avion de Latam con el vehiculo en el que iban los rescatistas.



Tras el accidente, las operaciones en el aeropuerto mas grande de Peru quedaron suspendidas. pic.twitter.com/IWUOhtOCJJ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 19, 2022

Το υπουργείο Μεταφορών του Περού επιβεβαίωσε πως καταγράφηκε «δυστύχημα στον διάδρομο του αεροδρομίου Χόρχε Τσάβες».

Η LAP πρόσθεσε πως ομάδες της προσέφεραν «τις απαραίτητες φροντίδες σε όλους τους επιβάτες, που είναι καλά».

«Διενεργούμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τα αίτια του δυστυχήματος», συμπλήρωσε.

Η πυροσβεστική της Λίμας ανακοίνωσε πως ειδοποιήθηκε στις 15:25 (τοπική ώρα· 22:25 ώρα Ελλάδας) και ότι επιχείρησαν τέσσερα ασθενοφόρα και μονάδες πρώτων βοηθειών.

#Internacional | Emergencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, de la ciudad de Lima, en Peru. Avion de Latam aterrizo de emergencia por problemas con el tren de aterrizaje. Hay heridos, segun Mario Casareto, jefe del cuerpo de bomberos. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/zc7utiPNlF — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) November 18, 2022

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας των Άνδεων και έχουν τραβηχτεί από αυτόπτες μάρτυρες και κάμερα στον πύργο ελέγχου, βλέπει κανείς το αεροσκάφος, που έχει αναπτύξει ταχύτητα για την απογείωση, να συγκρούεται με φορτηγό της πυροσβεστικής που μπήκε στον διάδρομο κόβοντάς του τον δρόμο.

Με το σύστημα των τροχών και τη μια πτέρυγα να έχουν υποστεί ζημιά, το αεροπλάνο συνεχίζει την πορεία του με το δεξί φτερό εν μέρει να σέρνεται στο ταρμάκ,βγάζοντας φλόγες.

ULTIMO MOMENTO !!

18 de noviembre de 2022.



Aeropuerto de Lima (Peru) cerrado por avion de LATAM que sufrio danos en la pista esta tarde.



Segun Notam, estaria cerrado hasta manana a las 18:00 UTC.



(?? creditos a su autor)



Hilo con actualizaciones. ?? pic.twitter.com/J1s4F8L7Eq — GaboAir (@GaboAir) November 18, 2022

Μόλις σταματά, αναδίδεται πυκνός μαύρος καπνός από το αεροπλάνο, που έχει πάρει φωτιά.

Asi quedo el avion de Latam tras el accidente en el aeropuerto Jorge Chavez pic.twitter.com/g8Lc7zwICO — Chacotero (@ChacoteroPeru) November 18, 2022

Είναι το δεύτερο περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται αεροσκάφη της LATAM μέσα σε δυο μήνες. Τον περασμένο μήνα, αεροπλάνο της με 48 επιβάτες αναγκάστηκε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ασουνσιόν, αφού καταιγίδα κατέστρεψε μέρος του ρύγχους του εν πτήσει.

