“Κιβωτός του κόσμου”: Eπώνυμοι αποσύρουν τις δωρεές τους

Επώνυμοι ξεσπούν μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις καταγγελίες για παιδική κακοποίηση στις δομές της "Κιβωτού του Κόσμου".

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την σωρεία καταγγελιών για συνθήκες διαβίωσης, κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση σε δομές της "Κιβωτού του Κόσμου", που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις, επώνυμοι έχουν αρχίσει με δημόσια μηνύματα να ξεσπούν για τα όσα συμβαίνουν, αποσύροντας τις δωρεές τους.

Η Άννα-Μαρία Βέλλη, γνωστή Instagrammer, αποφάσισε να αποσύρει τη δωρεά που σκόπευε να πραγματοποιήσει στη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Η ίδια έγραψε στο λογαριασμό της στο instagram «μετά από συνεχείς αναφορές τις τελευταίες μέρες σε περιστατικά κακοποίησης από την Κιβωτό του Κόσμου, επιλέγουμε να αποσύρουμε τη δωρεά μας από τα έσοδα του μπαζάρ γιατί δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να στηρίξουμε οργανισμό που έστω και ως υπόνοια αυτή τη στιγμή δέχεται τέτοιες καταγγελίες. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το που θα διαθέσουμε τελικά τα έσοδα και φυσικά είμαστε ανοιχτοί να μας προτείνετε οργανισμούς που γνωρίζετε πως ίσως έχουν ανάγκη», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Να σημειωθεί ότι η Άννα-Μαρία είχε αναλάβει τη διοργάνωση ενός μεγάλου bazaar με προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, τα έσοδα του οποίου θα προορίζονταν για την «Κιβωτό του Κόσμου».

Η Ρούλα Κορομηλά, που είναι γνωστό το κοινωνικό έργο που προσφέρει, μέσα από το Twitter, τοποθετήθηκε για το θέμα ξεκαθαρίζοντας πως «Στήριζα την Κιβωτό του Κόσμου έμπρακτα από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της, πληρώνοντας ακόμα και τα ενοίκια του χώρου κι υποστηρίζοντας τα παιδιά με κάθε τρόπο. Αν όσα τραγικά, αποτρόπαια έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας που αφορούν τα παιδιά ισχύουν, νοιώθω οργή και απογοήτευση».

Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας, Κώστας Κρομμύδας, εξέφρασε με τη σειρά του την αγανάκτησή του μέσα από το account του στο Twitter τονίζοντας ότι πλέον μιλάμε για την «Κιβωτό του τρόμου». «Η κιβωτός του κόσμου έγινε κιβωτός του τρόμου για κάποια παιδιά… Έχοντας βοηθήσει στο παρελθόν με πολλούς τρόπους το συγκεκριμένο ίδρυμα, αισθάνομαι απογοήτευση, αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να προστατέψουμε όλα αυτά τα ανυπεράσπιστα παιδιά».





«Οι καταγγελίες, που βγήκαν στη δημοσιότητα τα τελευταία 24ωρα, με κάνουν να νιώθω αηδία και θυμό. Όλοι στηρίξαμε με την καρδιά μας το έργο που παρουσίαζαν, όλος ο κόσμος έδωσε από το υστέρημα του. Πως μπορεί να κρύβονται παντού τόσα τέρατα;», έγραψε στο Twitter ο Νίκος Κοκλώνης.

Οι καταγγελίεςπου βγήκαν στη δημοσιότητα τα τελευταία 24ωρα με κάνουν να νιώθω αηδία και θυμό.

Όλοι στηρίξαμε με την καρδιά μας το έργο που παρουσίαζαν πως κάνουν όλος ο κόσμος έδωσε από το υστέρημα του.Πως μπορεί να κρύβονται παντού τόσα τέρατα;

