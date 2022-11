Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου: καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποιήσεις

Την προκαταρκτική εξέταση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Σωρεία καταγγελιών για συνθήκες διαβίωσης, κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση σε δομές της "Κιβωτού του Κόσμου", υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη.

Μεταξύ καταγγελιών, αναφέρονται ασέλγειες και κακοποιήσεις ανηλίκων οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η οποία διέταξε προκαταρκτική εξέταση που την ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τώρα έχει καταθέσει ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο έκανε λόγο για σεξουαλική κακοποίηση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σχετικά με την υπόθεση, γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον πέντε δομές της "Κιβωτού του Κόσμου" σε όλη τη χώρα.

Καταγγελία για ξυλοδαρμό τριών ανηλίκων σε δομή

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Χρ. Χλίτσιου ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι: "Την Παρασκευή 19 Αυγούστου παρουσιάστηκα στην Ασφάλεια Βόλου και κατήγγειλα περιστατικό ξυλοδαρμού τριών παιδιών από στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου ο οποίος είχε έρθει από την Αθήνα. Το περιστατικό έλαβε χώρο στις 3 Αυγούστου σε υπόγειο χώρο του παραρτήματος της Κιβωτού στην περιοχή Διμηνίου στον Βόλο, όπως αυτό αναφέρθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Το γεγονός δημιούργησε τεράστια αναστάτωση μεταξύ των παιδαγωγών και των παιδιών, με αποτέλεσμα να συσταθεί επιστολή διαμαρτυρίας προς την κεντρική διοίκηση της δομής στην Αθήνα".

Η Κιβωτός του Κόσμου, απάντησε στο παραπάνω αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Την Τετάρτη 10 Αυγούστου, στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Δομής του Βόλου, τρεις ανήλικοι (έφηβοι), συνοδευόμενοι από τον παιδαγωγό τους, έκαναν προφορική αναφορά σε μεμονωμένο περιστατικό άσκησης σωματικής βίας που φαίνεται να έλαβε χώρα μία εβδομάδα πριν (στις 3 Αυγούστου) από συγκεκριμένο στέλεχος του φορέα (ο οποίος δεν ανήκει στο δυναμικό της Δομής του Βόλου).

Δύο μέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπαλλήλων της Δομής του Βόλου, συντάχθηκε επιστολή προς την διοίκηση της Κιβωτού, διά της οποίας ζητήθηκε να διερευνηθούν όσα ισχυρίστηκαν οι ανήλικοι. Σημειώνεται πως κανένας από τους υπογράφοντες υπαλλήλους δεν ήταν παρών στο συμβάν (ούτε και ο καταγγέλλων κ. Χλίτσιος), οπότε ουδείς δύναται να γνωρίζει την αλήθεια ή την ακρίβεια των ισχυρισμών των ανηλίκων. Η εν λόγω επιστολή εστάλη στα κεντρικά της Κιβωτού στην Αθήνα, την Πέμπτη 18 Αυγούστου το απόγευμα."

Υπενθυμίζεται ότι για ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ανηλίκων, θα γίνει ΕΔΕ -για καταγγελία περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης μεταξύ ανηλίκων στο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού"- την οποία διέταξε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

