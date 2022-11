Αθλητικά

Τένις: Ο Τζόκοβιτς... πάει τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στον Τέιλορ Φριτς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι φτιαγμένος... από ατσάλι κι εκεί που χρειάστηκε πήρε τους πόντους που ήθελε και το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό των ATP Finals του Τορίνου.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στον Τέιλορ Φριτς, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι φτιαγμένος... από ατσάλι κι εκεί που χρειάστηκε πήρε τους πόντους που ήθελε και το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό των ATP Finals του Τορίνου.

Ο Σέρβος επικράτησε με 2-0 σετ του Αμερικανού, δείχνοντας την τεράστια ποιότητά του στα κρίσιμα σημεία του ημιτελικού και με 7-6(5), 7-6(6) πανηγύρισε την πρόκρισή του στον 130ό ΑΤΡ τελικό της μεγάλης καριέρας του.

Για να συμβεί αυτό ο 35χρονος τενίστας έκανε «κατάθεση ψυχής» επιστρέφοντας από το μπρέικ του Φριτς στο δεύτερο σετ (3-5), το παιχνίδι οδηγήθηκε στο δεύτερο σερί ται μπρέικ, όπου και εκεί κατέβαλλε την αντίσταση του εξαιρετικού αντιπάλου του, μετά από μία ώρα και 53 λεπτά φοβερής μάχης.

Ο Τζόκοβιτς θα βρεθεί για 8η φορά σε τελικό ΑΤΡ Finals και πρώτη μετά το 2018, καθώς το 2020 είχε ηττηθεί από τον Ντομινίκ Τιμ στα ημιτελικά κι ένα χρόνο μετά από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και πάλι στην τετράδα.

Πλέον, ο πρώην νο1 της παγκόσμιας κατάταξης περιμένει το νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Αντρέι Ρούμπλεφ και στον Κάσπερ Ρούουντ, ελπίζοντας ότι θα φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου και θα «σπάσει» ένα ακόμη ρεκόρ, αυτό του χρηματικού επάθλου, μιας και θα γίνει πλουσιότερος κατά 4.8 εκατ. ευρώ!

Με 31 winners (συμπεριλαμβανομένων 10 άσων) τελείωσε το ματς ο Φριτς, δέκα περισσότερους από το «Νολε», που είχε και 19 αβίαστα λάθη.

Ειδήσεις σήμερα:

ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς πέταξε με εκνευρισμό το μπαλάκι προς τον πατέρα του (βίντεο)

Νέα Υόρκη: Φονική χιονοθύελλα “πάγωσε” τα πάντα (εικόνες)

Μετρικό Σύστημα: Ronna, quetta, ronto και quecto “μπήκαν στην ζωή μας”