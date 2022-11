Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Μπενζεμά χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Σοκ στην Εθνική Γαλλίας για την μεγάλη απώλεια, λίγα 24ώρα πριν από το πρώτο ματς των “τρικολόρ” στο Κατάρ. Εκτός ομάδας είναι κι άλλοι αστέρες.

Μέγα πλήγμα δέχεται η πρωταθλήτρια κόσμου, Γαλλία, καθώς ένα 24ωρο πριν τη σέντρα του Μουντιάλ στο Κατάρ και τρεις ημέρες πριν το εναρκτήριο παιχνίδι της στη διοργάνωση με την Αυστραλία (Τρίτη, 22/11), ο Καρίμ Μπενζεμά τέθηκε νοκ άουτ από το τουρνουά!

Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στη διάρκεια της προπόνησης, όπως ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους «τρικολόρ» στην προσπάθεια που θα καταβάλλουν για την υπεράσπιση του τίτλου που είχαν κατακτήσει στα γήπεδα της Ρωσίας πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος αντιμετώπιζε και μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού, αναγκάστηκε ν΄ αποχωρήσει από την αποστολή των πρωταθλητών κόσμου στη διάρκεια του προπονητικού προγράμματος του Σαββάτου.

«Είμαι συντετριμμένος για τον Καρίμ, διότι είχε θέσει μεγάλους στόχους σε αυτό το Μουντιάλ. Παρά το νέο χτύπημα για τη γαλλική ομάδα, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θα κάνουμε τα πάντα για ν΄ ανταποκριθούμε σε αυτή την τεράστια πρόκληση που μας περιμένει», αναφέρει με δήλωσή του ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντιντιέ Ντεσάν.

Ήδη από την Εθνική ομάδα της Γαλλίας έχουν τεθεί νοκ άουτ οι Πολ Πογκμπά κι ο Ενκολό Καντέ, λόγω τραυματισμών, όπως και ο Κιμπεμπέ.

Ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα που θα μεταδώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Για πρώτη φορά στην ιδιωτική τηλεόραση, και μέσω streaming, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, με κάλυψη όλων των αγώνων σε όλες τις συσκευές και πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος στο ΑΝΤ1+.

