Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Αυστραλία: Ο Μπόιλ “νοκ άουτ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος θα πάρει την θέσει του άσου της Χιμπέρνιαν στην αποστολή της Αυστραλίας.



Ο Μάρτιν Μπόιλ δεν θα ενισχύσει την εθνική Αυστραλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ, αφού τέθηκε σήμερα εκτός «μάχης» για τη διοργάνωση, λόγω τραυματισμού, δύο ημέρες πριν από την πρεμιέρα των "Socceroos" στον 4ο όμιλο, κόντρα στην -κάτοχο του τροπαίου- Γαλλία (22/11).

Η συμμετοχή στη διοργάνωση του διεθνούς εξτρέμ, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Σκωτία, ήταν αμφίβολη από τότε που η αποστολή της Αυστραλίας «προσγειώθηκε» στο Κατάρ.

Τελικά ο 29χρονος άσος της Χιμπέρνιαν, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα της ομάδας του, τέθηκε «νοκ άουτ» από το Μουντιάλ και τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο 21 ετών εξτρέμ, Μάρκο Τίλιο.

Ο άσος της Μέλμπουρν Σίτι βρισκόταν από την Τρίτη στο Κατάρ, προκειμένου να είναι έτοιμος να αντικαταστήσει τον Μπόιλ, εφόσον παρουσιαζόταν τέτοια ανάγκη.

Τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ συμπληρώνουν Δανία και Τυνησία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολοράντο: μακελειό σε γκέι μπαρ (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία: Επιτέθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν σπίτι του για έλεγχο

Κακοκαιρία “Fobos”: χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή