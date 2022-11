Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης στο Κατάρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χορευτικά και φωτισμός σε απόλυτη αρμονία γέμισαν το ήδη γεμάτο από κόσμο γήπεδο «Αλ Μπάιτ» στην Ντόχα. Εικόνες από την τελετή.

Χορούς, τραγούδια και εικόνες από τις προηγούμενες διοργανώσεις περιλάμβανε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ, έγινε στο Κατάρ.

Ο Μόργκαν Φρίμαν εμφανίστηκε στη σκηνή του «Αλ Μπάιτ» στην Ντόχα, όπως και μασκότ προηγούμενων διοργανώσεων.

Η εμφάνιση του ηθοποιού ήταν ιδιαιτέρως συγκινητική, καθώς μπήκε στο γήπεδο με ένα ντόπιο αγόρι με αναπηρία και ο λόγος του αναφερόταν στην ένωση των ανθρώπων και τη συσπείρωση στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Δείτε τις εικόνες από το γήπεδο χωρητικότητας 60.000 ανθρώπων.

Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται και είναι εδώ, στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, στο μοναδικό επίσημο website του Μουντιάλ στην Ελλάδα: https://antenna.gr/fifaworldcup2022/matches

#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο

Γερμανία - Υπηρεσία Δικτύων: Δεν κινδυνεύουμε από μπλακ άουτ

Τουρκία – “Γαμψό Ξίφος”: Δεκάδες νεκροί από τις επιδρομές

Gallery