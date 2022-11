Κοινωνία

Ιωάννα Κολοβού: ένταση κατά την έξωση στη δημοσιογράφο για “κόκκινο δάνειο” (εικόνες)

Παρόντες ήταν βουλευτές της αντιπολίτευσης, για υποστήριξη στην δανειολήπτρια. Δείτε το βίντεο με την στιγμή που αστυνομικοί σπάνε την πόρτα του σπιτιού της.

Ένταση επικράτησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού όταν αστυνομικοί μαζί με δικαστικό επιμελητή πήγαν στην οικεία της στο πλαίσιο εκτέλεσης της εντολής έξωσης της δημοσιογράφου.

Το ποσό για το οποίο έγινε η έξωση είναι τραπεζικό χρέος ύψους 15.000 ευρώ και πρόκειται για την πρώτη κατοικία της δημοσιογράφου.

Στο σημείο ήταν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της αντιπολίτευσης γενικά, μεταξύ των οποίων η Όλγα Γεροβασίλη και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ως ένδειξη συμπαράστασης στην δημοσιογράφο και διαμαρτυρίας για τον πλειστηριασμό του σπιτιού της.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το πριστατικό: "Σχετικά με διαδικασία έξωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα (21-11-2022) το πρωί σε οικεία ημεδαπής στην περιοχή του Ζωγράφου, διευκρινίζεται ότι ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, αστυνομική δύναμη για την παροχή συνδρομής στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, μόνο για την καταστολή τυχόν αντίστασης και την πρόληψη διάπραξης άλλων αξιόποινων πράξων σε βάρος του (APΘPO 160 TOY Π.Δ. 141/91).

Για το περιστατικό εκλέδωσε ανακοίνωση και η Όλγα Γεροβασίλη, στην οποία η Γραμματέας της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει:

"Σήμερα ξετυλίχθηκε μπροστά μας η υλοποίηση μιας πολύ άδικης απόφασης, μιας γυναίκας χαμηλοσυνταξιούχου δημοσιογράφου, που για θέματα υγείας βγήκε νωρίς στη σύνταξη, η οποία έχει ένα χρέος σε κάρτα 10.000 ευρώ. Από τη μια η άδικη απόφαση την εποχή των «Πάτσηδων», την εποχή που τα «κοράκια» έχουν ορμίσει στους αδύναμους συμπολίτες μας. Από την άλλη ο τρόπος εκτέλεσης μια άδικης απόφασης που παραπέμπει σε καταδίωξη σκληρά ποινικού ατόμου. Έσπασαν την πόρτα στις 07:00 το πρωί, μπούκαραν, χτύπησαν τη γυναίκα στο χέρι, δεν της επέτρεπαν να πάει στην τουαλέτα, ξεσηκώθηκε η πολυκατοικία, τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο.

Οι μέρες που ζούμε σε ένα κράτος υποτίθεται ευνομούμενο, ένα κράτος που υποτίθεται προστατεύει τα δικαιώματα και των ανθρώπων που πλήττονται και βεβαίως, ο χειρισμός ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της αστυνομίας. Ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες του."

Το ΚΚΕ, ανακοίνωσε με τη σειρά του για την έξωση στην Ιωάννα Κολοβού: "Το ξεσπίτωμα και την αγριότητα σε βάρος μιας χαμηλοσυνταξιούχου κατήγγειλε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ & βουλευτής του ΚΚΕ, που πήγε στο διαμέρισμα όπου σήμερα το πρωί δικαστικός επιμελητής με συνοδεία αστυνομικών έσπασαν την πόρτα για να πετάξουν έξω τη γυναίκα!

Επί τόπου έκανε παρέμβαση στους αρμόδιους υπουργούς, ενώ προκλητική ήταν η στάση του δικαστικού επιμελητή που ζητούσε τον σεβασμό του νόμου, δηλαδή του νομοθετικού πλαισίου που διαμόρφωσαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της λαϊκής κατοικίας.

"Σεβόμαστε τον άνθρωπο, ο νόμος είναι άδικος" τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ."

ΜέΡΑ25: Απαράδεκτες οι εισβολές της ΕΛ.ΑΣ. στα σπίτια των πολιτών για εξώσεις υπέρ των αρπακτικών - Ιωάννα Κολοβού δεν είσαι μόνη!

Τη στήριξή στη δημοσιογράφο δήλωσε και το ΜέΡΑ25, με την παρουσία βουλευτών στο σημείο αλλά και με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: "Το σπάσιμο της πόρτας σου ξημερώματα. Η εισβολή πάνοπλων αστυνομικών στο σπίτι σου. Το να σε πετάνε με τη βία έξω απ’ το σπίτι σου μην αφήνοντάς σε να πάρεις ούτε τα προσωπικά σου αντικείμενα, με την αστυνομία σε ρόλο ιδιωτικού σεκιούριτι των κερδοσκοπικών funds.

Σκηνές από τις σκοτεινότερες δυστοπίες που χτίσανε τα αυταρχικότερα των καθεστώτων, θα είναι το παρόν και το μέλλον για μεγάλο μέρος της κοινωνίας που καταδικάζεται στον καφκικό εφιάλτη να έχει κεφαλαιοποιήσει με το υστέρημά της τις καταχρεωμένες Τράπεζες, για να τους παίρνουν αυτές μετά το σπίτι πουλώντας τα χρέη τους σε κόκκινα funds. Σήμερα συνέβη στη δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού. Στο πλευρό της Ιωάννας βρέθηκε πλήθος κόσμου, μέλη του ΜέΡΑ25 και ο Βουλευτής του κόμματος Κρίτων Αρσένης. Δεν μπορεί, όμως, η μοίρα των ανθρώπων να επαφίεται στην ετοιμότητα των αλληλέγγυων.

Το ΜέΡΑ25 από το 2019 θέτει μετ' επιτάσεως το ζήτημα των κόκκινων δανείων προτείνοντας την δημιουργία δημόσιας εταιρείας διαχείρισης με έναν μηχανισμό που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα σπίτια και τα μαγαζιά του κόσμου και καταγγέλλοντας τις πολιτικές των μνημονιακών Κυβερνήσεων, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και το ιδιώνυμο έναντι όσων αγωνίζονται κατά των πλειστηριασμών, όσο και της ΝΔ που θέσπισε τον "Ηρακλή" με 23 δις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρετεί σήμερα με τον πιο βάρβαρο τρόπο η Μητσοτάκης Α.Ε. για χάρη της ντόπιας και ξένης παρασιτικής ολιγαρχίας, μια πολιτική που υπαγορεύτηκε από την τρόικα, αλλά σήμερα που υποτίθεται πως βγήκαμε από τα μνημόνια και την ενισχυμένη εποπτεία -όπως διατείνεται το μνημονιακό τόξο- δεν αναιρείται, με πάνοπλους αστυνομικούς να καλούνται να παίξουν τον ρόλο των ιδιωτικών σεκιούριτι των αρπακτικών, πρέπει να δημιουργήσουμε το κοινωνικό εκείνο τείχος που θα την αποτρέψει."

Οι παρευρισκόμενοι, φώναζαν πως είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει και νωρίτερα η Ιωάννα Κολοβού είπε ότι οι αρχές, «έσπασαν την πόρτα με ηλεκτρικό πριόνι προκειμένου να μπουν μέσα» και ότι την χτύπησαν πολύ στο χέρι.

Η ΕΣΗΕΑ στο πλευρό της Ιωάννας Κολοβού

"Εκφράζουμε για μία ακόμη φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στη συνάδελφο Ιωάννα Κολοβού, που έχασε το μοναδικό της σπίτι για οφειλή ύψους 15.000 ευρώ.

Η συνάδελφος είναι μία από τους εκατοντάδες δημοσιογράφους, που έχουν περιέλθει σε τρομερά δεινή θέση την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που χτύπησε ανελέητα όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα της ανεργίας και της ανέχειας, που ξεκίνησαν με το κλείσιμο εφημερίδων ήδη πριν το 2009, τώρα κορυφώνονται, με τους πλειστηριασμούς των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για χρέη, επειδή οι οφειλέτες έχουν πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός στη συνάδελφο Ιωάννα Κολοβού προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή κατάσταση."

