Κακοκαιρία “Fobos”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Από πότε αναμένεται η επιδείνωση του καιρού και ποιες περιοχές θα πλήξει.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης στα δυτικά και βαθμιαία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το βαρομετρικό χαμηλό, που θα έρθει από την Ιταλία συνοδευόμενο από μετωπική δραστηριότητα, θα προκαλέσει παράλληλα και τοπικές χαλαζοπτώσεις καθώς και θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1. Από το απόγευμα την Τρίτης (22-11-2022) και μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-11-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και

τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

2.Την Τετάρτη (23-11-2022) καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά τα ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό

Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τη δυτική και νότια Κρήτη και από το μεσημέρι και μετά στα Δωδεκάνησα. Αργά το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και κατά την διάρκεια της νύχτας

βαθμιαία και εκεί θα εξασθενήσουν.

