Το “VINYΛΙΟ” στην κορυφή της τηλεθέασης

Το «VINYΛΙΟ» επέστρεψε, γι’ άλλη μια σεζόν, κλέβοντας τις εντυπώσεις και κερδίζοντας την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, με την πρώτη μελωδική νότα, τον πρώτο χορό, την πρώτη ανάμνηση.

Το soundtrack της Παρασκευής έχει και φέτος την υπογραφή της πιο ξεχωριστής εκπομπής της τηλεόρασης.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση γύρισαν πίσω τον χρόνο, με τα νοσταλγικά τους αφιερώματα, και κατέκτησαν την κορυφή της τηλεθέασης.

Από τις 4 έως και τις 18 Νοεμβρίου, το «VINYΛΙΟ» ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 19,8% και επικράτησε του ανταγωνισμού κατά 4,8 μονάδες.

Στη συχνότητα της αγαπημένης εκπομπής, συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.680.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

23,6%, η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (18.11.2022) στο δυναμικό κοινό 18-54

27,8% το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής (18.11.2022) σε ένα τέταρτο (20:45-21:00) στο δυναμικό κοινό 18-54

