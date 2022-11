Life

Τηλεθέαση: Το “VINYΛΙΟ” έβαλε... φωτιά στην πίστα

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η πίστα του «VINYΛΙΟΥ», με την αναδρομή στις λαϊκές πίστες των δεκαετιών του '80 και του '90.

Με το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» ταξίδεψαν στο παρελθόν χθες, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, οι τηλεθεατές και του έδωσαν, γι’ άλλη μια φορά, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Ο Αντώνης Κανάκης με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση έβαλαν… φωτιά στις λαϊκές πίστες των 80s και των 90s, σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη νυχτερινή διασκέδαση μιας άλλης εποχής.

Το «VINYΛΙΟ» χτύπησε 22,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και ήταν πρώτο, στη ζώνη προβολής του με 6,3 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το flashback της αγαπημένης παρέας από τη Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν περίπου 1.750.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄, ενώ κατέγραψε το υψηλότερο τέταρτο μεταξύ 20:45-21:00 φτάνοντας το 28%.

#Vinylio

“Ράδιο Αρβύλα”: Κυριαρχία στην τηλεθέαση

Άκρως επιτυχημένο ήταν και το νέο κεφάλαιο που έγραψαν φέρος οι «Ράδιο Αρβύλα».

Από τις 17 Οκτωβρίου έως και τις 17 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, και Χρήστο Κιούση ήταν κυρίαρχοι στον πίνακα τηλεθέασης, βάζοντας και πάλι τη σάτιρα στην κορυφή της ψυχαγωγίας.

Η αγαπημένη εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής της, σημειώνοντας μέσο όρο 21,1% και υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 3,7 μονάδες.

Έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο 1.283.375 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, οι «Ράδιο Αρβύλα» σατίρισαν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, όλα όσα μας προβλημάτισαν, αλλά και μας έκαναν να γελάσουμε.

Η δυναμική της εκπομπής, κατά το διάστημα της προβολής της, ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα κοινά, ενώ η μεγάλη ανταπόκριση των τηλεθεατών έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ παραμένουν διαχρονική, τηλεοπτική και όχι μόνο, αξία.

HIGHLIGHTS

25,5% , η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (18.10.2022) στο δυναμικό κοινό 18-54

, η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (18.10.2022) στο 29,1% το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής (18.10.2022)σε ένα τέταρτο (20:45-21:00) στο δυναμικό κοινό 18-54

#RadioArvyla

