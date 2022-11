Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους σε γειτονιά της Μεντεγίν (βίντεο)

Κόσμος

Σε κατοικημένη περιοχή έπεσε αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος. Βίντεο από το σημείο.

Ένα αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε συνοικία της πόλης Μεντεγίν, στη βορειοδυτική Κολομβία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ντανιέλ Κιντέρο.

«Σημειώθηκε αεροπορικό δυστύχημα στη συνοικία Μπελέν Ροζάλες», αναφέρει ο δήμαρχος του Μεντεγίν σε ανάρτησή του στο Twitter. «Έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα της τοπικής αρχής για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιντέρο, πρόκειται για ένα δικινητήριο Piper που εκτελούσε πτήση μεταξύ του Μεντεγίν και της πόλης Πιζάρο στην επαρχία Τσόκο. Ο πιλότος ανέφερε μηχανική βλάβη αμέσως μετά την απογείωση και δεν επέστρεψε στο «Olaya Herrera», ένα από τα δύο αεροδρόμια της πόλης Μεντεγίν.

Αδιευκρίνιστος παραμένει επί του παρόντος ο αριθμός των θυμάτων.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από τα σπίτια, ενώ ακούγονται οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και των ασθενοφόρων που σπεύδουν στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους.

Πρωτεύουσα της ορεινής επαρχίας της Αντιοχείας, το Μεντεγίν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδας Αμπουρά.

