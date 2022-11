Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία πέτυχε θρίαμβο κόντρα στην Αυστραλία

Τα «καγκουρό» ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς, στο σκορ, αλλά οι «οι τρικολόρ» αντί να πτοηθούν, θύμωσαν…

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018, Γαλλία, ξεπέρασε με ψυχραιμία τη «ψυχρολουσία» απ’ το γρήγορο γκολ των Αυστραλών και με πρώτα... βιολιά στην επίθεση τους Μπαπέ, Ζιρού και Ραμπιό, έφτασε σε μία εύκολη ανατροπή και σε μία εμφατική νίκη με 4-1 στην πρεμιέρα της στον 4ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ Ουάκρα, το τέρμα του Γκούντγουιν στο 9’ «απαντήθηκε τέσσερις φορές από τους «τρικολόρ», με τα δύο γκολ του Ζιρού (32’, 71’) και τις εκτελέσεις των Ραμπιό (27’) και Μπαπέ (68’), οδηγώντας τους Γάλλους με μία εντυπωσιακή εκκίνηση στα γήπεδα του Κατάρ.

Η Γαλλία μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά στο πρώτο πεντάλεπτο προσεγγίζοντας τρεις φορές την αντίπαλη περιοχή, όμως οι Αυστραλοί ήταν εκείνοι που πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 9ο λεπτό. Από πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας ο Λέκι «άδειασε» τον Λούκας Ερναντές (τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά την πτώση του) και την κατάλληλη στιγμή «σέρβιρε» χαμηλά την μπάλα προς τον Γκούντγουιν ο οποίος «εκτέλεσε» τον Γιορίς από τα αριστερά, κάνοντας το 1-0 για τα «καγκουρό».

Στο 22' ο Ντιούκ έκανε ένα εξαιρετικό σουτ που έφυγε... εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γιορίς, ενώ στο 27' η Γαλλία έφερε το ματς στα ίσα. Από φάση διαρκείας στα καρέ της Αυστραλίας, ο Τεό Ερναντές έβγαλε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας και ο Ραμπιό με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1. Το γκολ της ισοφάρισης έδωσε... φτερά στους Γάλλους, οι οποίοι πίεσαν ασφυκτικά το build-up των Αυστραλών στο 32', με τον Ραμπιό να κλέβει την μπάλα και να «σερβίρει» έτοιμο γκολ προς τον Ζιρού, ο οποίος δεν λάθεψε, κάνοντας το 2-1 για τους «τρικολόρ» στο 50ό τέρμα του με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Οι Γάλλοι άρχισαν πλέον να κυριαρχούν και στο 45' έφτασαν μία... ανάσα από το 3-1, όταν από γύρισμα πάρε-βάλε του Γκριεζμάν, ο Μπαπέ... κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια από τα πέντε μέτρα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου οι Αυστραλοί «άγγιξαν» την ισοφάριση, όμως η κεφαλιά του Ιρβάιν χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Γιορίς κι έφυγε άουτ. Από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Γαλλία συνέχισε να είναι καταιγιστική, χάνοντας τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Στο 50' από σέντρα του Τεό Ερναντές, ο Ζιρού επιχείρησε ένα καταπληκτικό γυριστό που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 66' το σουτ του Γκριεζμάν που είχε πορεία προς το τέρμα, κόπηκε πάνω στη γραμμή από τον Σούταρ. Η πίεση της Γαλλίας απέδωσε καρπούς στο 68' με τον Ντεμπελέ να «σερβίρει» εξαιρετικά προς τον Μπαπέ, ο οποίος έκανε με υποδειγματική κεφαλιά το 3-1. Τρία λεπτά αργότερα (71'), ο Μπαπέ ανέλαβε ρόλο... δημιουργού, βγάζοντας εξαιρετική ασίστ προς τον Ζιρού που σημείωσε το δεύτερο προσωπικό τέρμα του και φτάνοντας τα 51 γκολ με τη φανέλα των «τρικολόρ», έπιασε τον Τιερί Ανρί. Διαιτητής: Βίκτορ Γκόμες (Ν. Αφρική) Κίτρινες: Ντιούκ, Ιρβάιν, Μόουι ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Γιορίς, Παβάρ (89' Κουντέ), Κονατέ, Ουπαμεκανό, Λούκας Ερναντές (13' λ. τρ. Τεό Ερναντές), Τσουαμενί (77' Φοφανά), Ραμπιό, Ντεμπελέ (77' Κομάν), Γκριεζμάν, Μπαπέ, Ζιρού (89' Τουράμ). ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γκράχαμ Άρνολντ): Ράιαν, Άτκινσον (85' Ντέγκενεκ), Σούταρ, Ρόουλς, Μπέχιτς, Μόουι, Ιρβάιν (85' Μπάκους), ΜακΓκρι (73' Μέιμπιλ), Γκούντγουιν (74' Κουόλ), Λέκι, Ντιούκ (56' Κάμινγκς).