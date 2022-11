Κοινωνία

Σεξουαλική επίθεση μέσα σε τρόλεϊ κατήγγειλε 14χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές τρόμου για 14χρονη μέσα σε τρόλεϊ, όπου όπως κατήγγειλε 30χρονος της επιτέθηκε σεξουαλικά.



Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα 14χρονο κορίτσι τα ξημερώματα της 19ης Νοεμβρίου, καθώς φέρεται να δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν 30χρονο μέσα σε τρόλεϊ.



Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 19ης Νοεμβρίου στην Λεωφόρο Αμαλίας, στο Ζάππειο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη, η οποία είναι υπήκοος Πολωνίας, έβαλε τις φωνές όταν ο 30χρονος φέρεται να την θώπευσε, ενώ μόλις προσπάθησε να τον απωθήσει, εκείνος την έσπρωξε με δύναμη προς το παράθυρο του τρόλεϊ.



Ο οδηγός του τρόλεϊ κινητοποιήθηκε άμεσα και κάλεσε το «100» με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο.

Οι Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σωματικές βλάβες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μαρτυρία : “Ο 19χρονος παρακαλούσε να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο για να…” (βίντεο)

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το Ίδρυμα για εγκαυματίες, η στήριξη και η ανάγκη να βοηθήσει (βίντεο)

Ρόδος – Οικιακή βοηθός: Η κατάθεση και οι αντιφάσεις