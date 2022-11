Κόσμος

Ουκρανία – Κίεβο: Χωρίς ρεύμα και νερό μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Την ίδια στιγμή σειρήνες ακούγονται σε όλη τη χώρα, ενώ χωρίς ρεύμα έχει μείνει και το μεγαλύτερο μέρος της Μολδαβίας.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σήμερα στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ από τα ρωσικά πλήγματα διεκόπη η παροχή νερού και ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη την περιοχή του Κιέβου.

Ολόκληρη η περιοχή του Κιέβου βρίσκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο κρίσιμες υποδομές, δήλωσε ο Ολεξίι Κουλέμπα, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Επίσης η παροχή νερού διεκόπη σήμερα στο Κίεβο μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Λόγω των βομβαρδισμών, η παροχή νερού έχει διακοπεί σε όλο το Κίεβο. Ειδικοί (...) εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Κλίτσκο στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να κάνουν προμήθειες νερού.

Συναγερμοί προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή σήμαναν σε όλη την Ουκρανία και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Black out και στη Μοδαβία

Τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει «μαζικές διακοπές ρεύματος» στην Μολδαβία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της μολδαβικής κυβέρνησης Αντρέι Σπίνου.

«Ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας την τελευταία ώρα, έχουμε μαζικές διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε με ανάρτηση στο Facebook ο Σπίνου. Η Μολδαβία αντιμετώπιζε ήδη μεγάλα ενεργειακά προβλήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μαζικά μπλακ άουτ στη Μολδαβία μετά τη σημερινή ρωσική επίθεση σε ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter ο Σπίνου, ο οποίος διατελεί και υπουργός Υποδομών.

«Η Moldelectrica TSO (διαχειριστής συστήματος μεταφοράς), εργάζεται για να επανασυνδέσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερο από το 50% της χώρας», συμπλήρωσε.

