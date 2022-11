Μουντιάλ 2022: “Αγχωτική” νίκη για την Ελβετία κόντρα στο Καμερούν

Αθλητικά

Η Ελβετία άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2022.

Η Ελβετία άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2022, καθώς στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου, επικράτησε με 1-0 του Καμερούν. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα, σημείωσε ο Μπρεέλ Εμπολό στο 48ο λεπτό. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην πόλη Αλ Ουάκρα και στο "Al Janoub Stadium", χωρητικότητας 44.325 θεατών.

Ο Ριγκομπέρ Σονγκ επέλεξε για την αρχική 11άδα των Αφρικανών και τον αμυντικό του Αρη, Νίκολας Ενκουλού, ενώ στον πάγκο μαζί με 13 συμπατριώτες τους, ήταν και ο μέσος του Ολυμπιακού, Πιέρ Κουντέ, αλλά και ο τερματοφύλακας, Ντεβίς Επασί, ο οποίος έχει αγωνισθεί σε Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Λαμία. Ο Καμερουνέζος προπονητής επέλεξε τον σχηματισμό 4-3-3, με τον Γιακίν να προτιμά το 4-5-1 και μοναδικό προωθημένο τον Μπρεέλ Εμπολό.

Η Ελβετία έγινε από νωρίς το «αφεντικό» στον αγωνιστικό χώρο με σχεδόν απόλυτη κατοχή της μπάλας, όμως η πρώτη αξιόλογη φάση, ανήκει στο Καμερούν. Στο 10ο λεπτό, ο Μπεμό βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στο ύψος της περιοχής και σούταρε δυνατά, υποχρεώνοντας τον Ζόμερ να διώξει την μπάλα με τις γροθιές. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Εκαμπί που ακολούθησε την φάση, βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή και σούταρε σε πρώτο χρόνο, στέλνοντας την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Ελβετού τερματοφύλακα.

Η κυριαρχία της Ελβετίας, περιορίσθηκε στην κατοχή της μπάλας, χωρίς ουσία και απειλή, αντίθετα με τους Καμερουνέζους, που είχαν κι ένα άστοχο σουτ του Φαϊ στο 26ο λεπτό. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ονγκλά βρέθηκε μόνος από δεξιά στην περιοχή των Ελβετών και πλάσαρε διαγώνια, αλλά ο Ζόμερ είχε και πάλι «απάντηση», απομακρύνοντας την μπάλα. Προϊόντος του χρόνου, οι Αφρικανοί «πίστεψαν» περισσότερο το ματς και αφού βελτιώθηκαν ουσιαστικά στην μεσαία γραμμή, ισορρόπησαν τον ρυθμό του αγώνα και την κατοχή της μπάλας. Στο 40ο λεπτό, μία κεφαλιά του Ελβέντι από το ύψος της μικρής περιοχής και μετά από κόρνερ του Βίντμερ, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Ονανά, ενώ στην αντεπίθεση ο Τσούπο-Μοτίνγκ σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ζόμερ απέκρουσε σε κόρνερ. Στην τελευταία σημαντική φάση του πρώτου 45λεπτου, μετά από κόρνερ και πάλι του Βίντμερ, ο Ακάντζι έπιασε αμαρκάριστος καρφωτή κεφαλιά, αλλά η μπάλα αναπήδησε με δύναμη στο έδαφος και κατέληξε έξω από το αριστερό δοκάρι του Ονανά.

Το δεύτερο ημίχρονο, άρχισε με γκολ. Στο 48ο λεπτό, οι Ελβετοί κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, ο Φρόιλερ τροφοδότησε τον Σακίρι, ο οποίος από θέση πλάγια δεξιά, έκανε παράλληλη σέντρα, στέλνοντας την μπάλα «συστημένη» στην βούλα του πέναλτι, όπου ο Εμπολό με πλασέ σε πρώτο χρόνο, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ονανά. Ο Ελβετός επιθετικός της Μονακό τήρησε τον λόγο του (σ.σ. είχε κάνει σχετική δήλωση) και δεν πανηγύρισε το γκολ, επειδή κατάγεται από το Καμερούν, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Το Καμερούν προσπάθησε ν' αντιδράσει και, στο 57ο λεπτό, ο Τσούπο-Μοτίνγκ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στο ύψος της μικρής περιοχής και πλάσαρε από δύσκολο σημείο, αλλά ο Ζόμερ απεσώβησε τον κίνδυνο για ακόμη μία φορά. Στο 66` οι Ελβετοί έφθασαν πολύ κοντά σ΄ένα δεύτερο γκολ, αλλά ο Ονανά απέκρουσε το εξ επαφής πλασέ του Βάργκας από το ύψος της μικρής περιοχής και μετά από παράλληλη σέντρα του Βίντμερ από τα δεξιά. Στο 72ο λεπτό, ο Γιακίν απέσυρε τους Σακίρι και Εμπολό, προκειμένου να τους ξεκουράσει ενόψει της συνέχειας, αλλά και να «φρεσκάρει» την ομάδα για να κρατήσει το αποτέλεσμα.

Κάτι που εντέλει συνέβη, αφού, με εξαίρεση τη χαμένη ευκαιρία του Σεφέροβιτς στο 95΄, όπου ο Καστελέτο έσωσε με αυτοθυσία την ομάδα του, δεν υπήρξε κάποια αξιόλογη φάση, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Τέγιο.

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες : Ελβέντι, Ακάντζι - Φαϊ

Συνθέσεις:

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Ζόμερ, Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Φρόιλερ, Τζάκα, Ροντρίγκεζ (90΄ Κομέρτ), Σο (72` Φράι), Βάργκας (81` Ρίντερ), Σακίρι (72` Οκαφόρ), Εμπολό (72` Σεφέροβιτς).

ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Ριγκομπέρ Σονγκ): Ονανά, Ενκουλού, Ανγκισά, Εκαμπί (74` Ενκουντού), Τσούπο-Μοτίνγκ (74` Αμπουμπακάρ), Γκουέτ, Ονγκλά (68` Οντούα), Φαϊ, Μπεμό (81` Ενγκαμαλέου), Καστελέτο, Τολό.

