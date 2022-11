Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών - Σακελλαροπούλου: Ούτε ανοχή ούτε συγκάλυψη

Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου με αφορμή τη σημερινή «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών».

«Είναι καιρός για στρατηγικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα καταπολεμούν αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της έμφυλης βίας» υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με αφορμή τη σημερινή «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών».

Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η κ. Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι τόσο οι γυναίκες στην Ελλάδα όσο και σ' όλο τον πλανήτη βροντοφωνάζουν «δεν πάει άλλο», καθώς είναι πλέον ανησυχητικά υψηλός ο αριθμός γυναικοκτονιών που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και οι καταγγελίες για απόπειρες βιασμού, επιθέσεις ή ενδοοικογενειακή βία που τόσο συχνά καταγράφονται και μας συγκλονίζουν.

Όπως τονίζει «είναι καιρός για στρατηγικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα καταπολεμούν αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της έμφυλης βίας, θα παρέχουν υποστήριξη στα θύματα και θα τιμωρούν τις πράξεις κακοποίησης». Παράλληλα, συμπληρώνει ότι είναι «καιρός για περισσότερες υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικής εκπροσώπησης των θυμάτων. Για αποφασιστικές παιδευτικές κινήσεις, προκειμένου οι κοινωνικές αντιλήψεις μιας άλλης εποχής και τα έμφυλα στερεότυπα σε βάρος των γυναικών να πάψουν να υπάρχουν, οι ίδιες να μη φοβούνται, ούτε να ντρέπονται ή να αισθάνονται ένοχες για την κακοποίησή τους και οι υποψήφιοι θύτες να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμιά ανοχή, συγκάλυψη ή νομιμοποίηση».

Υποστηρίζει επίσης ότι η σημερινή «Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών» μας θυμίζει ότι μόνο όταν «το μισό του ουρανού», οι γυναίκες και τα κορίτσια, απαλλαγούν από το φόβο, τη βία και την ανασφάλεια, ο κόσμος μας θα γίνει πιο δίκαιος, συνεκτικός, ουσιαστικά ελεύθερος και ισότιμος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Σακελλαροπουλου:

«Ογδόντα και πλέον χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν πέρσι σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Και από αυτές, τουλάχιστον οι σαράντα πέντε χιλιάδες βρήκαν τον θάνατο από το χέρι συζύγου, συντρόφου ή άλλου συγγενικού προσώπου. Χωρίς να συνυπολογίζονται εκείνες που κακοποιούνται καθημερινά, σωματικά, ψυχικά, σεξουαλικά, εγκλωβισμένες σε σχέσεις απόλυτης ανισότητας, παγιδευμένες σε μια ζωή υποτελή, γεμάτη φόβο. Όσες αντιμετωπίζουν την ανδρική βιαιότητα εκτός οικίας, βιάζονται, παρενοχλούνται ή διακινούνται παράνομα, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία. Εκείνες που φυλακίζονται, βασανίζονται, εκτελούνται, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους σε μια ελεύθερη και αυτεξούσια ζωή. Η βία κατά των γυναικών έχει γίνει μια δεύτερη πανδημία, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

"Δεν πάει άλλο", βροντοφωνάζουν οι γυναίκες σ' όλο τον πλανήτη, οι γυναίκες στη χώρα μας. Ο ανησυχητικά υψηλός αριθμός γυναικοκτονιών που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και οι καταγγελίες για απόπειρες βιασμού, επιθέσεις ή ενδοοικογενειακή βία που τόσο συχνά καταγράφονται, μας συγκλονίζουν. Είναι καιρός για στρατηγικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα καταπολεμούν αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της έμφυλης βίας, θα παρέχουν υποστήριξη στα θύματα και θα τιμωρούν τις πράξεις κακοποίησης. Καιρός για περισσότερες υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικής εκπροσώπησης των θυμάτων. Για αποφασιστικές παιδευτικές κινήσεις, προκειμένου οι κοινωνικές αντιλήψεις μιας άλλης εποχής και τα έμφυλα στερεότυπα σε βάρος των γυναικών να πάψουν να υπάρχουν, οι ίδιες να μη φοβούνται, ούτε να ντρέπονται ή να αισθάνονται ένοχες για την κακοποίησή τους και οι υποψήφιοι θύτες να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμιά ανοχή, συγκάλυψη ή νομιμοποίηση. Η σημερινή "Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών" μας θυμίζει ότι μόνο όταν "το μισό του ουρανού", οι γυναίκες και τα κορίτσια, απαλλαγούν από το φόβο, τη βία και την ανασφάλεια, ο κόσμος μας θα γίνει πιο δίκαιος, συνεκτικός, ουσιαστικά ελεύθερος και ισότιμος».

Τσίπρας: Να σπάσει η σιωπή – Να στηρίξουμε τις δομές που υποστηρίξουν τις κακοποιημένες γυναίκες

Στο πλευρό των εργαζομένων και των γυναικών που βρίσκουν στήριξη στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας βρέθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά “επισκέφθηκα το Κέντρο με στόχο να σας ενθαρρύνω, να σας συγχαρώ και να δεσμευθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να επεκταθούν αυτές οι δομές”.

«Γυναικοκτονίες είχαμε πάντα αλλά δεν είχαν αυτή την ένταση και δεν ήταν ορατές. Και για αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτήν την συνολική συνειδητοποίηση του προβλήματος, να την αξιοποιήσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Να σπάσει η σιωπή, να υπάρξει το θάρρος στις γυναίκες να καταγγείλουν περιστατικά έμφυλης βίας και δεύτερον να φτιάξουμε δομές. Δομές συμβουλευτικές, ξενώνες φιλοξενίας. Γιατί άντε καταγγέλλεις. Που πας μετά; Και κυρίως να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, αυτό είναι πιο δύσκολο,στην απονομή της δικαιοσύνης. Το μεγάλο θέμα στην χώρα μας κατά την άποψή μου είναι από τη μια ο κατακερματισμός στις υπηρεσίες συμβουλευτικές, φιλοξενίας, πρόληψης και από την άλλη είναι ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο Δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην έκρηξη των κρουσμάτων, αφού μόνο τον τελευταίο χρόνο το 84% των περιστατικών που δέχθηκαν αφορούσε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά και τα γραφειοκρατικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε από την πλευρά του ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και για παρεμβάσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας με κρατική ευθύνη, είτε κεντρικά είτε από τους δήμους, και επιπλέον «έχουμε να κάνουμε και πολύ δουλειά στο πεδίο και μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να σπάσουμε και τις αιτίες που δημιουργούν την ενδοοικογενειακή βία». Όπως εξήγησε αυτό πρέπει να ξεκινήσει με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. «Όσοι έχουμε αγόρια κυρίως αλλά όχι μόνο. Αν αυτό δεν σπάσει μέσα στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας, μέσα στο σχολείο δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί.»

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχει περισσότερο θάρρος», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε: «Έχει αναδειχθεί ως πρόβλημα, κάτι το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί στις οικογένειες μέσα, στη κοινωνία μας».

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή απέναντι στη βία, καμία μόνη

«Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μήνυμά του για την σημερινή διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που δεν θα προδίδει την εμπιστοσύνη των γυναικών απέναντι στην Πολιτεία και θα συντελέσει αποφασιστικά να σπάσει η σιωπή.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέθεσε στοιχεία έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία:

Το 1/3 των γυναικών έχουν βιώσει σωματική βία.

Το 1/2 των γυναικών ήρθαν αντιμέτωπες με κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή συστηματική ψυχολογική βία.

Τα 3/4 των γυναικών δεν έχουν καταγγείλει ποτέ στην αστυνομία περιστατικά βιασμού ή σωματικής κακοποίησης.

Το 80% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες.

