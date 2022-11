Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτοποριακή Χειρουργική Αντιμετώπιση για Κοραλλιοειδείς Λίθους Νεφρών στο ΜΗΤΕΡΑ

Γράφει ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης, Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης ΜΗΤΕΡΑ.

Η Ουρολογική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης του ΜΗΤΕΡΑ, του ιατρού Βεβελογιάννη Παναγιώτη και της ομάδας του, καινοτομεί πλέον και στον τομέα της αντιμετώπισης των ευμεγέθων κοραλλιοειδών λίθων που καταλαμβάνουν όλο το εσωτερικό του νεφρού, με μια μέθοδο που θα ακολουθηθεί από πολλά Ουρολογικά Κέντρα τού εξωτερικού μετά την δημοσίευσή της.

Η ελάχιστα αυτή παρεμβατική τεχνική, δίνει τέλος στις εξεσημασμένες λιθιάσεις που απειλούν την υγεία των νεφρών των ασθενών, απελευθερώνοντας τον ασθενή άμεσα , αποτελεσματικά και με ασφάλεια, αποφεύγοντας τη νοσηρότητα και τους κινδύνους των παλαιοτέρων μεθόδων.

Η κορωνίδα των επεμβάσεων για τους σύνθετους λίθους νεφρών, εκεί όπου ο βαθμός δυσκολίας υπερβαίνει τις δυνατότητες κάθε άλλης επεμβάσεως, είναι η Laser συνδυασμένη διαδερμική προσπέλαση (mini PCNL) ταυτόχρονα με την ανιούσα ενδοσκοπική λιθοτριψία (RIRS), η επονομαζόμενη ECIRS όπως μας εξηγεί ο Διευθυντής της Κλινικής κύριος Βεβελογιάννης.

Απαιτεί τον άριστο συγχρονισμό δύο πεπειραμένων χειρουργών, όπου από μία ελαχίστη οπή πέντε χιλιοστών εισέρχεται η πρώτη mini κάμερα απ’ευθείας στον νεφρό υπό ακτινοσκοπικήν καθοδήγηση και ταυτοχρόνως η δεύτερη προσεγγίζει ενδοσκοπικά τον νεφρό ανερχομένη τον ουρητήρα.

Ο λίθος ανεξαρτήτως μεγέθους εξαχνούται πλήρως με την βοήθεια των Holmium Lasers τελευταίας γενιάς που διαθέτει το Νοσοκομείο και ο ασθενής αναίμακτα επιστρέφει στην οικία του την επομένη, δίχως να φέρει σωλήνες παροχετεύσεων που προϋπέθεταν οι παλαιές τεχνικές.

Η παγκόσμια καινοτομία της μεθόδου ECIRS που έχει ενσωματωθεί στην φαρέτρα των υπηρεσιών που προσφέρει η Κλινική, είναι η πλήρης ύπτια θέση του ασθενούς κατά την διενέργεια της επεμβάσεως, για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία, ή αλλιώς, η τροποποίησις της παλαιότερης Galdakao κατά “Athens Modified Valdivia Position”, όπως θέλησαν να την ονομάσουν η ομάδα των ιατρών κυρίων Βεβελογιάννη Παναγιώτη και Μπαφαλούκα Νικολάου, κατόπιν της πόλης μας, από την οποία προήλθε η τεχνική.

Το κέρδος για τον ασθενή σήμερα με την αποφυγή της πρηνούς θέσης επί μακρόν χρονικό διάστημα ή και της υπτίας αλλά με τα κάτω άκρα σε γυναικολογική θέση, είναι η αποφυγή των θρομβοεμβολικών επεισοδίων και άλλων κινδύνων, που εγκυμονούσε η πρηνής θέση, όπως καρδιακή κάμψις, πνευμονική εμβολή, αποκόλλησις αμφιβληστροειδούς, θρόμβωσις κάτω άκρων κλπ.

Η δε ισχύς των νέων Lasers, καθώς και οι κάμερες υψηλής διακριτικής ικανότητος, έχουν μειώσει κατά πολύ τον χρόνο της εξάχνωσης των λίθων κάθε πολυπλοκότητος, καθώς και της ιδίας της επεμβάσεως, η οποία πλέον διενεργείται ως επέμβαση ρουτίνας σε μεγάλο αριθμό ασθενών με ταχύτατη ανάρρωση και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για μια ακόμη δυνατότητα που παρέχεται στους Έλληνες ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε εργώδεις και πολύπλοκες ανοικτού τύπου επεμβάσεις, η και αναποτελεσματικές εξωσωματικές λιθοτριψίες, από την ομάδα που έχοντας εισαγάγει στην χώρα μας επίσης τις νέες τεχνικές αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη Rezum και HoLEP, φέρνοντας οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους ασθενείς για πολλά χρόνια.

