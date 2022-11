Αθλητικά

Άρης – Καρδίτσα: Εύκολο απόγευμα για τους γηπεδούχους

Η υπεροπλία στα ριμπάουντ και η αμυντική προσήλωση, χάρισαν μια εύκολη νίκη στους γηπεδούχους.

Με «όπλο» την πολύ καλή του άμυνα αλλά και την κυριαρχία του στα ριμπάουντ (56 έναντι 35), ο Άρης επικράτησε με 85-68 της Καρδίτσας στο «Nick Gallis Hall», σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Basket League. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη είχε για πρώτο σκόρερ τον Τζάνοντ Νοτάε, που σταμάτησε στους 18 πόντους, ενώ πολύτιμες βοήθειες προσέφεραν και οι Νόα Χόρχλερ (7π, 12ριμπ), Σέβεζ Γκούντγουιν (15π, 9ριμπ). Για την Καρδίτσα, που πλήρωσε τα πολλά λάθη της (21 συνολικά), ξεχώρισαν οι Τζάβιν Ντελοριέρ (16π, 9ριμπ) και Τζέιμς Μπέιμον (19π).

Οι Αντρέ Γκρέι, Μάνου Γκαρθία, Μόουζες Οντουμπάτζο, Μάρβιν Πίρσμαν, Παπέ Σεϊκ Ντιόπ αλλά και ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Άρη, Άλαν Πάρντιου, μαζί με τον βοηθό του, Τόλη Τερζή, έδωσαν το παρών στο Παλέ.

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 44-31, 61-53, 85-68

Οι δυο ομάδες εμφανίστηκαν αρκετά άστοχες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Γκούντγουιν «κουβάλησε» αρχικά τον Άρη στο σκοράρισμα, ενώ οι Θεσσαλοί έκαναν κοντά τρία λεπτά για να πετύχουν τους πρώτους τους πόντους. Όταν τα κατάφεραν, όμως, προηγήθηκαν με 9-8 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Την αστοχία του Άρη έξω από τα 6,75μ. (1/8), δεν εκμεταλλεύτηκε η Καρδίτσα που υπέπεσε σε 7 λάθη, με την πρώτη περίοδο να λήγει 15-13. Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την πιεστική άμυνα των «κίτρινων» να οδηγεί σε κλεψίματα αλλά και σε πολλά λάθη τους παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου. Με τους Χόρχλερ, Όμηρο Νετζίπογλου και Σταύρο Σχίζα να συνεπικουρούν στο σκοράρισμα, η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιο νούμερο στο 15’ (30-19) και, ουσιαστικά, οι γηπεδούχοι δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Ο Άρης έφτασε και στο +18 (44-26 στο 19’), για να μειώσει ο Τζέιμς Μπέιμον που… πάλευε μόνος του στο 44-31, στο φινάλε του ημιχρόνου.

Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά ανέβηκε στους 20 πόντους (56-36), ωστόσο με ένα μίνι ξέσπασμα του Ντελοριέρ οι Θεσσαλοί επέστρεψαν, μειώνοντας σε 56-47. Οι «κίτρινοι»… ανασκουμπώθηκαν και, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο 29’ (!!!) και μετά από επτά άστοχα σουτ εντός πεδιάς, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Άρη στο +8. Οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου δεν μπόρεσαν να μειώσουν περισσότερο τη διαφορά ώστε να μπουν στη διεκδίκηση της νίκης. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν πόντους από τους Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Ισμαελ Σανόγκο, για να φτάσουν στο τελικό και την τέταρτη νίκη τους στη φετινή σεζόν, αφήνοντας την Καρδίτσα με μόλις μία έπειτα από επτά αγωνιστικές.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσώνος, Χριστινάκης

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 7 (12ριμπ), Γκούντγουιν 15 (9ριμπ), Τολιόπουλος 15 (4ριμπ, 6ασ, 3κλ), Νοτάε 18 (6ριμπ, 3ασ), Νετζίπογλου 6, Μήτρου-Λονγκ 7, Σανόγκο 6 (8ριμπ), Σχίζας 7, Καββαδάς 2, Φίλιος 2, Σιδηροηλίας, Χαβαλές.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Biologiko Xorio (Βαγγέλης Αγγέλου): Μποχάιμ 9 (5ριμπ), Πρίντζετ 14 (6ριμπ, 7ασ, 6λάθη, 3κλ), Μπέιτμον 19 (6λάθη), Αγραβάνης 4 (6ριμπ), Ντελοριέρ 16 (9ριμπ, 3κλ), Αθηναίου 4, Καρράς, Καλαϊτζάκης, Τσούκας, Αλεξιάδης, Γόντικας 2 (4ριμπ), Πεφάνης.

