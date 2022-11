Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Καμερούν - Σερβία... μοίρασαν γκολ και θέαμα (εικόνες)

Ανατροπές, πολλά γκολ και δυνατές φάσεις είχε ο αγώνας ανάμεσα στο Καμερούν και την Σερβία.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Καμερούν-Σερβία, για την 2η αγωνιστική του 7ου ομίλου, στο Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς στο πιο «χορταστικό» ματς του Μουντιάλ 2022, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3! Πλέον, με συγκομιδή μόλις ενός βαθμού, οι Σέρβοι θα πρέπει να νικήσουν την Ελβετία στην τελευταία αγωνιστική για να ελπίζουν, ενώ οι Αφρικανοί, που έχουν επίσης έναν βαθμό, πιθανότατα θα μείνουν εκτός συνέχειας, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις τους στον όμιλο ολοκληρώνονται με αντίπαλο την Βραζιλία. Τα τέρματα της Σερβίας σημείωσαν οι Πάβλοβιτς (45`+1`), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (45`+3`) και Μίτροβιτς (53`), ενώ οι Καμερουνέζοι προηγήθηκαν με τον Καστελέτο στο 29ο λεπτό, μείωσαν με τον Αμπουμπακάρ (64`) και ισοφάρισαν με τον Τσούπο Μοτίνγκ (66`).

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο εντυπωσιακό και χωρητικότητας 44.325 θεατών, «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ Ουάκρα, ενώ η 2η αγωνιστική του ομίλου, ολοκληρώνεται το απόγευμα (28/11, 18:00) με τον αγώνα Βραζιλία-Ελβετία.

Ο Ριγκομπέρ Σονγκ απέκλεισε από την αποστολή λόγω πειθαρχικού παραπτώματος τον Ονάνα, την θέση του οποίου ανάμεσα στα δοκάρια, πήρε ο Ντεβίς Επασί, ο οποίος έχει αγωνισθεί σε Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Λαμία. Ο Καμερουνέζος προπονητής παρέταξε τους παίκτες του σε σχηματισμό 4-3-3, με «αιχμή του δόρατος» τον Τσούπο-Μοτίνγκ, ενώ επέλεξε και πάλι στην άμυνα τον Νικολά Ενκουλού του Αρη και στην μεσαία γραμμή τον άσο του Ολυμπιακού, Πιέρ Κούντε Μαλόνγκ, στο ντεμπούτο του στο Μουντιάλ του Κατάρ. Από την πλευρά του, ο Ντράγκαν Στοϊκοβιτς προτίμησε το 3-4-1-2, με τον Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ στην δεξιά πτέρυγα της μεσαίας γραμμής και τον Τάντιτς σε ελεύθερο ρόλο, πίσω από τους Μίτροβιτς και Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στην επίθεση.

Στην πρώτη αξιόλογη φάση του ματς, οι Σέρβοι έφθασαν μία... ανάσα από το γκολ. Ηταν το 10ο λεπτό, όταν μετά από ατομική ενέργεια του Ζίβκοβιτς, η μπάλα έφθασε στον Τάντιτς, ο οποίος έπαιξε το «1-2» με τον Μίτροβιτς. Ο επιθετικός της Φούλαμ βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή και σε θέση πλάγια δεξιά «αδειάζοντας» τον Ενκουλού, αλλά το σουτ του, έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Επασί. Επτά λεπτά αργότερα, και μετά από ενέργεια του Τάντσιτς από τα αριστερά, ο Μίτροβιτς βρέθηκε μόνος, στο ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ. Στο 19ο λεπτό, οι Αφρικανοί «απάντησαν», όταν ο Κούντε βρέθηκε σε θέση έξω δεξιά και σούταρε δυνατά λίγο έξω από την περιοχή, «υποχρεώνοντας» τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ.

Κι ενώ οι Σέρβοι έδειχναν το «αφεντικό» στο ματς, αυτοί που προηγήθηκαν ήταν οι Καμερουνέζοι. Μετά από κόρνερ στο 29ο λεπτό, ο Ενκουλού πήρε την κεφαλιά κι έστειλε την μπάλα προς την εστία της Σερβίας, με τον επερχόμενο Καστελέτο να την σπρώχνει στα δίχτυα. Οι Ευρωπαίοι, με καλύτερους παίκτες τους Ζίβκοβιτς και Τάντιτς, προσπάθησαν να αντιδράσουν και δέκα λεπτά αργότερα, ο μεσοεπιθετικός του Αγιαξ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά πλάσαρε ψηλά πάνω από την εστία του Επασί. Στο 43ο λεπτό, ο Κούντε, με δύο σουτ μέσα από την περιοχή και αφού μεσολάβησε η απόκρουση του Σέρβου τερματοφύλακα, δεν μπόρεσε να διπλασιάσει τα γκολ του Καμερούν, για να έλθει η «απάντηση» των Σέρβων στο 45+1`, όταν μετά από φάουλ του Τάντιτς, ο Πάβλοβιτς έστειλε με κεφαλιά την μπάλα να «αναπαυθεί» στην εστία των Αφρικανών, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ευρωπαίοι έφθασαν στην ανατροπή στο 45+3`, όταν μετά από ασίστ του Ζίβκοβιτς, ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, με σουτ έξω από την περιοχή, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Επασί.

Στο δεύτερο μέρος, οι Σέρβοι μπήκαν αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» την νίκη και τα κατάφεραν... προσωρινά, όταν στο 53ο λεπτό «έκρυψαν» την μπάλα και ο Ζίβκοβιτς -στην δεύτερη ασίστ του στο ματς- την έδωσε «συστημένη» στον Μίτροβιτς, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα του ανήμπορου ν' αντιδράσει, Επασί. Ωστόσο, οι Καμερουνέζοι, αντέδρασαν και μείωσαν στο 64` με τον νεοεισελθόντα Αμπουμπακάρ, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα έδωσε έτοιμο γκολ στον Τσούπο-Μοτίνγκ, που ισοφάρισε εξ επαφής σε 3-3! Η έμπνευση του Σονγκ να περάσει στο ματς τον Βενσάν Αμπουμπακάρ, ήταν αυτή που «γύρισε» το αποτέλεσμα, καθώς ο άσος της Αλ Νασρ εκμεταλλέυθηκε ιδανικά την... ανυπαρξία της σερβικής αμυντικής λειτουργίας. Στο 76ο λεπτό, ο Μίτροβιτς απέτυχε να σκοράρει στο τετ-α-τετ με τον Επασί ν' απομακρύνει την μπάλα, ενώ στο 89` ο Σέρβος επιθετικός έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Καμερουνέζου τερματοφύλακα, στις τελευταίες σημαντικές φάσεις του ματς.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αμπντουλά (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

Κίτρινες : Ενκουλού, Μπασογκόγκ (σ.σ. στον πάγκο) - Μιλένκοβιτς, Γιόβιτς (σ.σ. στον πάγκο)

Κόκκινες : -

Συνθέσεις:

ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Ριγκομπέρ Σονγκ): Επασί, Φαϊ, Καστελέτο, Ενκουλού, Τολό, Ανγκισά (81` Γκουέ), Κούντε (67` Οντούα), Ονγκλά (55` Αμπουμπακάρ), Μπεμό (81` Εν Κουντού), Εκαμπί (67` Μπασογκόγκ), Τσούπο-Μοτίνγκ.

ΣΕΡΒΙΑ (Ντράγκαν Στόϊκοβιτς): Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μιλένκοβιτς, Βελίκοβιτς (78` Μπάμπιτς), Πάβλοβιτς (56` Στεφάν Μίτροβιτς), Ζίβκοβιτς (78` Ράντονιτς), Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Κόστιτς (92` Τζούριτσιτς), Τάντιτς, Σεργκέϊ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (79` Γκρούγιτς), Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

