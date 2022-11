Αθλητικά

Γιουβέντους: Παραιτήθηκε ο Ανιέλι και όλο το ΔΣ

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην απόφαση παραίτησης σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου της “Μεγάλης Κυρίας”.

Σεισμός στον οίκο της Γιουβέντους, καθώς μετά τις φήμες, έφτασε η επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου!

Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τον αναπληρωτή του Πάβελ Νέντβεντ, τον διευθύνοντα σύμβουλο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε και τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όλοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους.

Τα αίτια βρίσκονται στην τελευταία διαμάχη της εταιρείας με την CONSOB, την Εθνική Επιτροπή Εταιρειών και Χρηματιστηρίου, που ως δημόσια αρχή είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ιταλικών χρηματοπιστωτικών αγορών και η δραστηριότητά της στοχεύει στην προστασία του επενδυτικού κοινού.

Η εμπλοκή του σώματος στην έρευνα Prisma, που άνοιξε ο εισαγγελέας του Τορίνο με την κατηγορία της ψευδούς λογιστικής και οι τελευταίες καταγγελίες από την CONSOB, που οδήγησαν σε αναθεώρηση του σχεδίου προϋπολογισμού, οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση.

Έτσι, τελειώνει μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου, που από την ανάληψη των καθηκόντων του Αντρέα Ανιέλι στην προεδρία (19 Μαΐου 2010) και ύστερα έφτασε, μεταξύ άλλων, στο ρεκόρ των εννέα συνεχόμενων πρωταθλημάτων.

