Σεισμός στην Εύβοια: διαρκείς δονήσεις μετά τα 4,7 Ρίχτερ

Πως εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, μετά τον σεισμό που "πέταξε απο τα κρεβάτια" τους κατοίκους πολλών περιοχών σε Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 07:24, σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του οικισμού Ζάρακες Εύβοιας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 11,3 χιλιόμετρα.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 07:23, σε απόσταση 56 χλμ. ανατολικά/βορειανατολικά των Αθηνών, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 8 χιλιομέτρων βορειανατολικά των Νέων Στύρων Εύβοιας και το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 14,4 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, στις 06:32 είχε καταγραφεί σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστοτούτου).

Ο σεισμός με επίκεντρο στην Εύβοια αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού και πολλών περιοχών της Βοιωτίας και της Αττικής το πρωί της Τρίτης.

Το μέγεθος του σεισμού αρχικώς υπολογίστηκε σε 4,6 Ρίχτερ, ωστόσο αργότερα μετρήθηκε απο τους σεισμολόγους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στα 4,8 Ρίχτερ και λίγο αργότερα το μέγεθος διορθώθηκσε σε 4,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,2 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά των Ζαρακών Εύβοιας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με ενεργά ρήγματα.

Προσέθεσε πως έγινε αισθητός και στην Αττική τόσο λόγο του μικρού εστιακού βάθους όσο και της απόστασης του Λεκανοπεδίου Αττικής από το επίκεντρο του σιεσμού, κοντά στα Στύρα Εύβοιας.

Κλειστά για προληπτικούς λόγους θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Καρύστου.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Ζάρακες, Χρήστος Τρανός, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου είπε πως «σε κάποια σπίτια μόνο έχουμε δει ρωγμές, δεν έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμής κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Εδώ βρέχει, ο κόσμος έχει βγει από τα σπίτια του, δεν έχουμε ανησυχήσει πάντως. Προσπαθώ να ενημερωθώ από τις γειτονιές στα σπίτια και αισθάνομαι τους μετασεισμούς και στο αυτοκίνητο».

